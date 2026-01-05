این آلبوم «آهنگساز» ندارد؛ قصه تدوین «گنج نامه»

به گزارش خبرنگار مهر، آلبوم «گنج نامه» با موسیقی عیسی زارعی و خوانندگی شروین مقیمی در ژانر موسیقی کلاسیک ایرانی پیش روی مخاطبان قرار گرفت.
«ساز و آواز ابوعطا»، «تصنیف ابوعطا»، «تصنیف و رنگ ابوعطا»، «ساز و آواز بیات ترک»، «تصنیف بیات ترک»، «تصنیف و رنگ بیات ترک» قطعاتی هستند که در این آلبوم گنجانده شدهاند.
عیسی زارعی نوازنده تار، شروین مقیمی خواننده، مهرپاد زحمتکش نوازنده تمبک، مهدی سالک اردستانی مهندس صدا، ارشام مودبیان ضبط صدا عوامل اجرایی این آلبوم را تشکیل میدهند.
عیسی زارعی در توضیح این اثر نوشته است:
مجموعه پیش رو آثاری بر اساس نگاهی کلاسیک به ساز و آواز و تصانیف قدیمی دوره قاجار و مشروطه است که شاید نتوان عنوان «آهنگسازی» را به این اثر اعطا کرد و به کاربردن اصطلاح «تدوین» در ارتباط با این مجموعه مناسبتر باشد. زیرا ساختار تصانیف و رنگها براساس فیگورهایی بوده که در ردیفهای موسیقی ایرانی و تصانیف قدیمی وجود داشته است.
در این مجموعه تلاش براین بوده که به جای بازسازی آثار گذشتگان که در جای خود ارزشمند است با بهره گیری از آنها قطعاتی تدوین و اجرا شوند.
این کار ادای دینی است هر چند اندک به موسیقی دانهای دوره قاجار و مشروطه که با اعتقاد راسخ برای اعتلای موسیقی کلاسیک ایرانی کوشیدهاند و میراثی ارزشمند را برای ما به یادگار گذاشتهاند.
این مجموعه را به استادم داریوش طلایی تقدیم میکنم که با سخاوت تمام مرا با دنیای پررمز و راز موسیقی کلاسیک ایرانی آشنا کرد.
عیسی زارعی از جمله هنرمندان فعال عرصه موسیقی است که تاکنون آلبومهای «از پس بی خبری»، «باشد که تراود درما»، «نگاه» با همراهی محمدرضا طیار و «برداشت» با همراهی شروین مقیمی را در دسترس مخاطبان قرار داده است.
