آغاز توزیع سبد کالایی ویژه خانوارهای تحت پوشش از امروز

به گزارش خبرنگار مهر، پنجشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۴ دولت چهاردهم در ادامه سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم، ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را از کالاهای اساسی حذف کرد. پیش‌تر قرار بود در بودجه ۱۴۰۵ دولت مبادرت به حذف ارز ترجیحی کند اما مشکلات برگشت ارز حاصل از صادرات، چاره‌ای برای دولت پزشکیان جز حذف ارز به اصطلاح دولتی باقی نگذاشت.

تکانه‌های حذف ارز دولتی در معیشت مردم در شرایطی که بسیاری از اقلام از سفره مردم حذف شده، این تکلیف حاکمیت است که برای تضمین سلامت مردم و باری که ممکن است یک دهه آینده بر وزارت بهداشت تحمیل شود، تدبیری بیندیشد.

یکشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۴ دولت اعلام کرد برای جبران بخشی از فشار قیمتی کالاهای اساسی بر خانوارهای ایرانی قرار است ماهانه یک میلیون تومان یارانه غیرنقدی برای تمام دهک‌های درآمدی اول تا دهم شارژ شود.

در گام نخست یارانه ۴ ماه افراد به حساب سرپرستان خانوار واریز شد. البته برای برخی طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه ۱۵ و ۱۶ دی ماه کالابرگ الکترونیک شارژ شد.

این اعتبار تا پایان فروردین ۱۴۰۵ بوده که افراد می‌توانند یکجا یا به تدریج خرید ۱۱ قلم کالای اساسی اعم از گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ، لبنیات، حبوبات، روغن، ماکارونی و… را انجام دهند.

بنا بر اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خانوارهای حمایتی (تحت پوشش بهزیستی) در دهک‌های اول تا سوم از امروز چهارشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۴ می‌توانند برای خرید طرح جدید کالابرگ الکترونیکی به فروشگاه‌های تحت پوشش مراجعه کنند.

تأمین اعتبار کالابرگ برای تمام ایرانیان

شارژ این دوره کالابرگ با ۵ دوره قبل که از اسفند ۱۴۰۳ در دولت چهاردهم آغاز شد، متفاوت است. تاکید شده مشمولان طرح کالا برگ جدید با شماره دهک‌ها ارتباطی نداشته و تمامی یارانه‌بگیران فعلی، حذف‌شدگان یک سال اخیر، بازنشستگان و کارمندان به صورت خودکار مشمول این طرح هستند و نیازی به درخواست و مراجعه به سامانه‌ها نیست.

سایر افراد که جز این گروه‌ها نیستند از روز شنبه ۲۰ دی‌ماه فقط با مراجعه به سامانه https://hemayat.sfara.ir به مدت ۱۵ روز می‌توانند درخواست خود را برای دریافت کالابرگ ثبت کنند.

اطلاع از وضعیت شارژ کالابرگ

ممکن است به دلیل مشکلات شبکه طی ۴ روز گذشته پیامک شارژ کالابرگ برای افراد ارسال نشده باشد اما بنا بر اطلاعیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کالابرگ تمام دهک‌های درآمدی که امسال یارانه آنها قطع شده بود، شارژ شده و با مراجعه به سامانه‌های معرفی شده می‌توانند موجودی کالابرگ خود را ببینند. سامانه‌های معرفی شده:

۱. اپلیکیشن «شمیم»

۲. بازوی کالابرگ در پیام‌رسان «بله»

۳. کد دستوری: # ۱۴۶۳ *۵۰۰*