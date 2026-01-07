به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش مقدماتی مرکز لرزهنگاری کشور، این زمینلرزه در ساعت ۰۸:۴۳:۱۶ روز چهارشنبه ۱۷ دیماه ۱۴۰۴ در حوالی قلعهخواجه استان خوزستان به ثبت رسید.
مختصات این زمینلرزه ۴۹.۵۲ درجه طول جغرافیایی، ۳۲.۱۵ درجه عرض جغرافیایی اعلام شده است. عمق کانون این رخداد ۱۹ کیلومتر زمین گزارش شده است.
قلعهخواجه با فاصله ۹ کیلومتر، مسجدسلیمان با فاصله ۳۰ کیلومتر، لالی با فاصله ۴۴ کیلومتر نزدیکترین شهرها به کانون این زمینلرزه هستند.
اهواز در فاصله ۱۲۱ کیلومتری، شهرکرد در فاصله ۱۲۷ کیلومتری کانون این زمینلرزه قرار دارند.
تاکنون گزارشی از خسارت جانی یا مالی احتمالی اعلام نشده است.
