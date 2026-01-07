میرزاد: ۲۴۰ تن مرغ منجمد در بازار ایلام توزیع شد

عباس میرزاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تغییر نظام تأمین کالاهای اساسی یک جراحی اقتصادی است، اختلاف قیمت ارز دولتی و ارز فعلی باید به صورت یارانه در دهک‌های مختلف بین مردم توزیع شود.

میرزاد با اشاره به مشکلات مقطعی ابتدای اجرای این طرح، عرضه مستقیم کالا از طریق روستا بازارها و تشکیل قرارگاه نظارتی را دو اقدام اصلی دولت برای حذف واسطه‌ها عنوان کرد. وی افزود: از فردا بعدازظهر ۸۴ تن روغن توزیع خواهد شد که معادل ۱۰۳ هزار بطری ۸۱۰ گرمی است.

وی عنوان کرد: همچنین ۲ هزار و ۶۶۰ تن برنج در انبارها موجود است که پس از اخذ موافقت‌نامه، سریعاً توزیع خواهد شد.

میرزاد با اشاره به همراهی اکثریت اصناف با سیاست‌های جدید تنظیم بازار، از تشدید نظارت‌ها بر روند قیمت‌ها خبر داد و گفت: با هرگونه تخلف در این حوزه برخورد خواهد شد و ملاک ما قیمت‌های مصوب است.

معاون استاندار ایلام، وضعیت عرضه مرغ در استان را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: در حال حاضر صفی برای توزیع مرغ در استان وجود ندارد و تاکنون ۲۴۰ تن مرغ منجمد در همین ماه اخیر توزیع شده است.