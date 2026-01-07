اجرای پایلوت طرح تکمیلی پزشک خانواده در لردگان

به گزارش خبرنگار مهر، مهربان صادقی صبح چهارشنبه در حاشیه «قرارگاه پزشکی خانواده» در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طرح تکمیلی نظام پزشک خانواده و سیستم ارجاع خدمات بهداشتی و درمانی به تصویب رسید که قرار است به‌صورت پایلوت در شهرستان لردگان اجرا شود.

وی تصریح کرد: این طرح با هدف ارتقای کیفیت خدمات درمانی، کاهش هزینه‌های پرداختی مردم و ساماندهی نظام ارجاع از سطح یک (پزشک عمومی) به سطح دو و سه (پزشکان متخصص و فوق‌تخصص) طراحی شده است.

رئیس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری افزود: بر اساس مصوبات جلسه، زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و فیبر نوری و همچنین همکاری بین‌بخشی دستگاه‌های اجرایی برای اجرای کامل این برنامه فراهم می‌شود.

صادقی ادامه داد: شهرستان لردگان به دلیل برخورداری از زیرساخت‌های مناسب، وجود بیمارستان سطح دو و جمعیت عمدتاً روستایی، به‌عنوان پایلوت این طرح انتخاب شده است.

رئیس مرکز بهداشت استان چهارمحال و بختیاری یادآور شد: در این برنامه، بیماران پس از مراجعه به پزشک عمومی در سطح یک، در صورت نیاز به خدمات تخصصی، از طریق سیستم ارجاع به بیمارستان‌های مشخص هدایت می‌شوند، نوبت‌دهی نیز به‌صورت پیامکی انجام خواهد شد تا بیماران با سهولت بیشتری به خدمات سطح دو دسترسی پیدا کنند.

وی اضافه کرد: یکی از مهم‌ترین مزایای این طرح کاهش هزینه‌های درمانی است، به‌گونه‌ای که فرانشیز ویزیت بیماران از ۳۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت و در مجموع ۳۵ درصد از پرداختی بیماران کم می‌شود.

صادقی بیان داشت: همچنین پزشکان متخصص پس از ارائه خدمات، گزارش درمانی را به پزشک سطح یک بازخورد می‌دهند تا روند پیگیری سلامت بیمار به‌صورت مستمر ادامه یابد.

رئیس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری اذعان داشت: اجرای این طرح علاوه‌بر کاهش هزینه‌ها، از خدمات غیرضروری جلوگیری کرده و مانع از بروز بیماری‌های مزمن ناشی از کوتاهی یا فراموشی بیماران خواهد شد و از مردم درخواست می‌شود، با استقبال از این برنامه، مسیر دستیابی به خدمات درمانی باکیفیت‌تر و کم‌هزینه‌تر را هموار کنند.