بابل پایلوت ملی اجرای طرح پزشک خانواده در کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، طاهر موهبتی عصر چهارشنبه در نشست با اعضای هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی بابل با بیان اینکه طرح پزشک خانواده از برنامههای محوری نظام سلامت محسوب میشود، اظهار داشت: این طرح با هدف ارتقای کیفیت خدمات درمانی و ساماندهی مسیر ارجاع بیماران در دستور کار وزارت بهداشت قرار دارد.
وی افزود: اجرای صحیح این برنامه میتواند به بهبود فرآیند ارائه خدمات سلامت، کاهش مراجعات غیرضروری به مراکز درمانی و کاهش هزینههای درمانی خانوارها منجر شود و به همین دلیل اجرای آن با جدیت در حال پیگیری است.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت با تأکید بر اینکه تحقق اهداف این طرح نیازمند پشتوانه مالی پایدار و اصلاح سازوکارهای پرداخت در نظام سلامت است، تصریح کرد: همکاری نزدیک میان وزارت بهداشت و سازمانهای بیمهگر از الزامات اساسی موفقیت این برنامه به شمار میرود و بدون آن، اجرای کامل طرح با دشواریهایی مواجه خواهد شد.
موهبتی با اشاره به انتخاب بابل بهعنوان پایلوت اجرای طرح پزشک خانواده گفت: در این منطقه، روند اجرای برنامه بهصورت میدانی بررسی شده و موضوعاتی مانند نظام ارجاع، زیرساختها و موانع احتمالی مورد ارزیابی قرار میگیرد.
وی ادامه داد: هدف از اجرای این پایلوت، رسیدن به الگوی مناسب برای اجرای سراسری طرح در کشور و رفع نواقص احتمالی در مراحل اولیه است.
معاون وزیر بهداشت در پایان خاطرنشان کرد: افزایش تعداد پزشکان خانواده در دستور کار قرار دارد تا دسترسی مردم به خدمات سلامت آسانتر شده و نظام ارائه خدمات درمانی کارآمدتر شود.
