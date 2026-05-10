ظهرابی: ۲۱ متخصص در هرسین مستقر شدند

کیان ظهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اجرای برنامه پزشک خانواده از مهم‌ترین راهکارها برای مدیریت هزینه‌های نظام سلامت و ارتقای عدالت در دسترسی مردم به خدمات درمانی است و در این راستا اقدامات اجرایی در استان آغاز شده است.

وی با اشاره به انتخاب شهرستان هرسین به عنوان پایلوت اجرای این برنامه افزود: ۲۱ پزشک متخصص در رشته‌های مختلف، از جمله متخصص بیهوشی، در این شهرستان مستقر شده‌اند تا خدمات تخصصی با دسترسی مناسب‌تر در اختیار شهروندان قرار گیرد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ادامه داد: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۶۰ متخصص جدید جذب شده‌اند تا زیرساخت‌های درمانی استان تقویت شود و روند اجرای برنامه پزشک خانواده با سرعت بیشتری دنبال شود.

ظهرابی همچنین از اختصاص بیش از ۳۰ میلیارد تومان تجهیزات پزشکی به شهرستان‌های استان خبر داد و گفت: تأمین این امکانات در راستای حمایت از نظام ارجاع و بهبود کیفیت خدمات درمانی انجام شده است.

وی با اشاره به وضعیت تجهیزات تشخیصی استان تصریح کرد: در حال حاضر ۱۴ دستگاه MRI در کرمانشاه فعال است و با توجه به جمعیت استان، این تعداد شرایط قابل قبولی را ایجاد کرده است، هرچند توسعه دسترسی عادلانه همچنان در دستور کار قرار دارد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: در چارچوب تقویت برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، شهرستان هرسین نیز به دستگاه MRI مجهز شده تا خدمات تشخیصی با کیفیت بالاتری به مردم منطقه ارائه شود.