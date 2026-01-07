حضور ۱۳۱ گردشگر با تورهای مجاز در بیابان جهانی لوت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عرب صبح چهارشنبه در جمع رسانه‌ها اظهار داشت: از ابتدای پاییز امسال و همزمان با آغاز فصل گردشگری استان، تورهای مجاز با برنامه‌ریزی دفاتر خدمات مسافرتی، بازدید از جاذبه‌های بی‌نظیر بیابان جهانی لوت را در دستور کار قرار داده‌اند.

وی با اشاره به برگزاری هشت تور سازمان‌یافته به مقصد لوت در فصل پاییز توسط آژانس‌های دارای مجوز، افزود: بر این اساس، بیش از ۱۲۰ گردشگر داخلی و ۱۱ گردشگر خارجی از کشور لهستان از این اثر طبیعی ثبت‌شده در میراث جهانی بازدید کرده‌اند.

عرب تأمین سوخت را از مهم‌ترین چالش‌های سفر ایمن به مناطق کویری برشمرد و گفت: با هماهنگی‌های انجام‌شده بین اداره‌کل میراث فرهنگی و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی خراسان جنوبی، این مشکل برطرف شده و شرایط مناسبی برای تردد تورهای مجاز در بیابان لوت فراهم آمده است.

معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی فعالیت افراد و تورهای غیرمجاز را یکی از عمده‌ترین مشکلات حوزه گردشگری استان عنوان کرد و افزود: این تورها گاهی علاوه بر ایجاد ناهنجاری و عدم رعایت مقررات، موجب آسیب به طبیعت و زیست‌بوم مناطق کویری نیز می‌شوند.

وی بیان کرد: از کلیه گردشگران و علاقه‌مندان به کویرهای خراسان جنوبی خواستاریم سفرهای خود را تنها از طریق دفاتر خدمات مسافرتی دارای مجوز «بند ب» و با بهره‌گیری از راهنمایان مجاز انجام دهند.

عرب با تأکید بر ظرفیت‌های منحصر به فرد بیابان لوت، خاطرنشان کرد: کلوت‌های شگفت‌انگیز، پهنه‌های ماسه‌ای، اشکال فرسایشی بی‌نظیر و آسمان پرستاره شب، این بیابان را به یکی از برجسته‌ترین مقاصد طبیعت‌گردی و ژئوتوریسم کشور تبدیل کرده است.

وی بیان کرد: افزایش حضور گردشگران مسئول و برنامه‌ریزی‌شده در بیابان لوت می‌تواند به توسعه گردشگری پایدار، ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و توانمندسازی جامعه محلی اطراف این اثر جهانی بینجامد؛ هدفی که در سیاست‌های کلان گردشگری استان پیگیری می‌شود.