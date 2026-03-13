فرهاد باغشمال در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تعطیلی اخیر سالن‌های سینما اظهار داشت: به دلیل شرایط خاص ناشی از جنگ تحمیلی آمریکایی-اسرائیلی و همچنین رعایت احترام و حال‌وهوای معنوی ایام سوگواری و شب‌های احیا، اکران سینماها به مدت حدود دو هفته متوقف شده بود. اکنون در راستای امیدآفرینی افزون‌تر به شهروندان و تداوم فعالیت‌های فرهنگی و هنری، چرخه اکران دوباره آغاز می‌شود.

وی تصریح کرد: پردیس سینمایی ۲۹ بهمن از روز جمعه ۲۲ اسفند فعالیت خود را با سه سانس در ساعات ۱۶، ۱۸ و ۲۰ آغاز خواهد کرد تا شهروندان بتوانند مجدداً از تماشای آثار سینمایی بهره‌مند شوند.

باغشمال در ادامه به توسعه اکران‌ها در ناوگان سینمایی استان اشاره کرد و افزود: سینما قدس نیز به‌تدریج در روزهای آینده به چرخه اکران بازخواهد گشت.

وی همچنین با اشاره به نزدیک شدن به ایام سال جدید گفت: برنامه‌ریزی لازم برای اکران فیلم‌های غیرکمدی و آثار جدید انجام شده است تا با تنوع موضوعی مناسب، آمادگی لازم برای استقبال از سال نو و ارائه خدمات شایسته به مخاطبان فراهم گردد.گفتنی است علاوه بر خدمات حضوری سامانه گیشه ۷، و سایر پلتفرم‌ها جهت رزرو فیلم‌ها و راهنمایی لازم آماده شده‌اند.