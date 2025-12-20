به گزارش خبرگزاری مهر، آئین اختتامیه سومین جشنواره ملی تئاتر کودک و نوجوان باغچهبان مرند شامگاه جمعه با حضور گروههای برگزیده نمایشی از استانهای مختلف کشور، مسئولان استانی و شهرستانی، اساتید و هنرمندان این حوزه برگزار شد.
نعمتاله پایان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، در سخنان خود ضمن گرامیداشت یاد امام خمینی (ره) و شهدای انقلاب، دفاع مقدس و فرهنگ و هنر، حضور گروههای نمایشی را نمادی از همدلی و پویایی فرهنگی کشور دانست و اظهار کرد: جشنواره باغچهبان مرند تنها یک رقابت هنری نیست، بلکه حرکتی برای پرورش ذوق، اندیشه و خلاقیت در میان نسل کودک و نوجوان است.
وی افزود: سیاستگذاری هنرهای نمایشی در آذربایجان شرقی مبتنی بر نگاه منسجم و عدالتمحور است که در قالب رویدادهایی چون جشنواره تئاتر استانی، تئاتر کوتاه ارسباران، جشنواره تئاتر رضوی مراغه و جشنواره کودک و نوجوان مرند دنبال میشود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی با اشاره به حضور هنرمندان از ۳۰ استان کشور در رویدادهای سال جاری گفت: در مجموعه فعالیتهای نمایشی استان طی سال، بیش از ۸۰ نمایش تولید و در قالب ۹۷۴ نوبت اجرا بر صحنه رفت که بیش از ۱۰۰ هزار تماشاگر از آنها دیدن کردند.
پایان از برنامهریزی برای برگزاری دورههای آتی جشنواره همزمان با سالروز ولادت استاد جبار باغچهبان در فصل بهار خبر داد و افزود: در نظر است با رویکردی جامعتر، بخش «نمایش ناشنوایان» نیز به ساختار جشنواره افزوده شود تا پیوند میان هنر و عدالت فرهنگی تقویت گردد.
وی در ادامه بر اهمیت توسعه زیرساختهای نمایشی در شهرستانهای استان تأکید کرد و گفت: ایجاد و تجهیز پلاتوها در شهرهای شبستر، هشترود، تبریز، مرند، اهر و مراغه، نشانه سیاست تمرکززدایی فرهنگی و حمایت از تولیدات بومی است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در بخش پایانی سخنان خود از حمایتهای استاندار آذربایجان شرقی، اعضای شورای اسلامی شهر مرند، انجمن هنرهای نمایشی و حامیان مالی جشنواره قدردانی کرد و افزود: هنرهای نمایشی استان، همچنان بالنده و عدالتمحور در مسیر تعالی فرهنگی جامعه گام بردارد.
نظر شما