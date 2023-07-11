موتور محرک جهان بینی حکمرانی باورهای دینی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدناظمی اردکانی ظهر سهشنبه در همایش حکمرانی متعالی در اراک اظهار داشت: توجه به حکمرانی اسلامی منشأ توسعه و پیشرفت در بخشهای مختلف است که در جامعه باید مورد توجه ویژه قرار گیرد و خروجی حکمرانی ایجاد توازن در عرصههای سیاسی و اجتماعی است که با شالوده ایدئولوژی و باورهای دینی همراه است.
مشاور رئیس مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی افزود: ادبیات حکمرانی بالغ بر ۲ دوره در ادبیات توسعه کشورها وارد شده و خاستگاه آن ادبیات، سازمان ملل است.
وی ادامه داد: در این نوع حکمرانی به چند محقق برجسته مأموریت داده شد که تحقیق کنند چرا در کشورهای مختلف آهنگ توسعه تند و یا کند انجام میشود، آنها مطالعات خود را انجام و گزارشها را اعلام کردند و در نتایج این گزارشها در کشورهایی که قانون کامل اجرا میشود و مردم در عرصهها و در تصمیمگیری دخالت دارند، آهنگ توسعه تند است و در کشورهایی که مرزبندی بین حکمرانی وجود دارد، آهنگ توسعه قابل قبول است.
ناظمی اردکانی اضافه کرد: حکمرانی سه رکن دارد اما وجه تمایز مدیریت و حکمرانی مورد توجه است و مدیریت اداره یک سازمان و بنگاه را شامل میشود.
مشاور رئیس مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی تاکید کرد: حکمرانی فراتر از مدیریت است و در فرایند سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اتفاق میافتد و پیوند بین سیاست و اداره جامعه را برقرار میکند که امروز در این زمینه نیز ضعفهایی وجود دارد و مصوباتی که در دولت وجود دارد، پیوند کمتری با اداره جامعه دارد.
وی افزود: در حکمرانی تعاملات بین بخشهای اداری، مشورتی و مستمر است که سبب همگرایی میشود و خروجی حکمرانی کارآمدی در ارکان و عرصه محقق میشود.
ناظمی اردکانی با اشاره به اینکه جهان بینی حکمرانی از دید اسلام، جهان بینی الهی است، گفت: موتور محرک آن ایدئولوژی و باورهای دینی است.
وی افزود: هدف در حکمرانی خوب، پیشرفت و توسعه اقتصادی و در حکمرانی از نگاه اسلام پیشرفت بوده و این امر برآیندی است که در توسعه اقتصادی، مادی و معنوی بشر ایجاد میشود.
مشاور رئیس مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی ادامه داد: مقام معظم رهبری در ابتدای سال جاری به اداره خوب کشور اشاره داشتند که این اداره خوب به مرزبندی بین ارکان و همگرایی بین ارکان نظام با محوریت اصل ولایت فقیه و اصول هشتگانه انجام میشود.
وی اضافه کرد: مدرسه حکمرانی عالی در سال ۱۳۹۷ با عنایت رهبر معظم انقلاب اسلامی تأسیس شد و تاکنون چند دوره دکترای و دورههای مقطعی برگزار و نشست مهارتافزایی برای استانداران، فرمانداران و مدیران استان در جریان است.
ناظمی اردکانی بیان کرد: تفاهمنامههایی با برخی از مراکز حوزوی، مؤسسه امام خمینی (ره) و بخشهای دیگر امضا شده و ماموریتهایی در راستای حکمرانی از دیدگاه اسلام انجام شده است.
نخستین شعبه مدرسه عالی حکمرانی در استان فارس ایجاد شد
وی افزود: تلاش بر ایجاد شعبههایی از مدرسه عالی حکمرانی در کشور است که نخستین شعبه این مدرسه در استان فارس ایجاد شد.
مشاور رئیس مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی خاطر نشان کرد: نرخ بیکاری زیر ۶ درصد در استان مرکزی است و با توجه به ظرفیتهای اقتصادی مهمی که در این استان وجود دارد میتوان بر روی اشتغال برنامهریزی و تمرکز داشت.
در پایان این همایش به نویسندگان مقالات برتر همایش استانی حکمرانی متعالی لوح تقدیر اعطا شد.
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