۱۷ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۲۸

قیمت مرغ تازه در تهران اعلام شد

طبق نرخنامه سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران، قیمت مرغ تازه اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، قیمت مرغ تازه در میادین و بازارهای میوه و تره بار اعلام کرد که به شرح ذیل است:

مرغ کامل تازه، بسته‌بندی کیسه‌ای (پوشش کیسه نایلونی) کیلویی ۱۸۸ هزار تومان

    نظرات

    • IR ۱۱:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
      7 0
      پاسخ
      قیمت‌های متناقضی اعلام میشه کانال خبر فوری زده ۲۷۸؛ بعد شما اینجا اعلام کردید ۱۸۸. بالاخره کدومه؟ میشه ملت رو از سرگردانی نجات بدید؟
    • IR ۱۱:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
      7 0
      پاسخ
      این قیمت واقعیت ندارد .
    • IR ۱۱:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
      7 0
      پاسخ
      این قیمت واقعیت ندارد . بسیار بالاتر است .
    • IR ۱۴:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
      2 0
      پاسخ
      چه خبره بیچاره ملت

