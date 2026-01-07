قیمت مرغ تازه در تهران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، قیمت مرغ تازه در میادین و بازارهای میوه و تره بار اعلام کرد که به شرح ذیل است:
مرغ کامل تازه، بستهبندی کیسهای (پوشش کیسه نایلونی) کیلویی ۱۸۸ هزار تومان
طبق نرخنامه سازمان مدیریت میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران، قیمت مرغ تازه اعلام شد.
