قیمت مرغ تازه در تهران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، قیمت مرغ تازه در میادین و بازارهای میوه و تره بار اعلام کرد که به شرح ذیل است:

مرغ کامل تازه، بسته‌بندی کیسه‌ای (پوشش کیسه نایلونی) کیلویی ۱۸۸ هزار تومان