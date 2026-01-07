عوامل تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی توسط پلیس گالیکش دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ غلامرضا کهساری اظهار کرد: در پی رصدهای دقیق و اقدامات هوشمندانه پلیس امنیت عمومی این شهرستان در فضای مجازی، تعداد ۴ نفر از گردانندگان صفحات و پیجهایی که با انتشار مطالب هدفمند و تحریکآمیز درصدد تشویش اذهان عمومی و تحریک مردم بودند، شناسایی و با دستور مقام قضائی دستگیر شدند.
این مقام انتظامی ضمن قدردانی از هوشیاری، بصیرت و عدم همراهی مردم با اینگونه فراخوانها، تأکید کرد: خوشبختانه آگاهی و همکاری مردم بار دیگر نشان داد که جامعه نسبت به جنگ روانی و عملیات رسانهای دشمنان هوشیار است و اجازه سوءاستفاده به معاندان را نمیدهد.
فرمانده انتظامی شهرستان گالیکش در پایان خاطرنشان کرد: پلیس با اشراف اطلاعاتی کامل، هرگونه اقدام برای برهمزدن آرامش جامعه در بستر فضای مجازی را با قاطعیت پیگیری کرده و با عوامل آن بدون اغماض برخورد قانونی خواهد کرد.
