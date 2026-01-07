  1. استانها
  2. کردستان
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۱۹

سحری: تخلف ۳۷ واحد تولیدی دارای نشان استاندارد در کردستان رسیدگی شد

سنندج- مدیرکل استاندارد استان کردستان از بررسی پرونده تخلف ۳۷ واحد تولیدی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران و صدور آرای قانونی برای متخلفان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی سحری صبح چهارشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان از رسیدگی به پرونده تخلف ۳۷ واحد تولیدی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران در استان خبر داد و گفت: این واحدها به دلیل تولید محصولات پایین‌تر از سطح کیفیت استاندارد، مورد بررسی و برخورد قانونی قرار گرفتند.

سحری اظهار کرد: در ۹ ماهه سال جاری، هشت جلسه کمیسیون ماده ۴۲ در راستای اجرای ماده ۴۱ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد برگزار شد که موضوع اصلی آن رسیدگی به تخلفات واحدهای تولیدی دارای نشان استاندارد بوده است.

وی افزود: در این جلسات، پرونده ۳۷ واحد تولیدی با فرآورده‌هایی از جمله شیر پرچرب، آرد بربری، گاز طبی، همزن، سیم و کابل، خیارشور، کباب‌پز، لنت ترمز، قند، لوله پلاستیکی، فرآورده یخی، عایق رطوبتی، وایر شمع خودرو، سشوار و مخلوط‌کن مورد بررسی دقیق اعضای کمیسیون قرار گرفت.

مدیرکل استاندارد کردستان با اشاره به آرای صادره تصریح کرد: پس از بررسی‌های کارشناسی، برای ۲۲ واحد تولیدی حکم جریمه صادر شد، پنج واحد ملزم به بهسازی و اصلاح فرآیند تولید شدند، ۹ واحد اخطار کتبی دریافت کرده و نسبت به رفع نواقص تعهد دادند و در نهایت برای یک واحد تولیدی، حکم امحای کالا صادر شد.

سحری تأکید کرد: اداره‌کل استاندارد استان کردستان به‌صورت مستمر بر کیفیت تولیدات دارای نشان استاندارد نظارت داشته و با هرگونه تولید مغایر با ضوابط و استانداردهای مصوب، مطابق قانون برخورد خواهد کرد.

