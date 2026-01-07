جذب دانشجوی دکتری به شیوه استاد محور در دستور کار دانشگاه خوارزمی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه خوارزمی، علیرضا حریفی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه مهم‌ترین اقدامات و دستاوردهای یک سال گذشته این معاونت و راهبردهای کلیدی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه را تشریح کرد.

وی سه محور اصلی راهبردی این حوزه را زیرساخت‌های پژوهش و فناوری، بازطراحی و ساماندهی فرایندهای پژوهشی، سرمایه‌گذاری بر ارتباطات و همکاری‌های برون دانشگاهی دانست و تأکید کرد اجرای این راهبردها ضمن پیشگیری از نزول کیفیت پژوهش‌ها، به ارتقای شاخص‌های کیفی، بهبود جایگاه رقابتی دانشگاه و حضور مؤثرتر در نظام‌های رتبه‌بندی ملی و بین‌المللی منجر خواهد شد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه خوارزمی در راهبرد توسعه و بهبود زیرساخت‌های پژوهشی، به برقراری دسترسی جامع و یکپارچه به پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر جهانی نظیر ساینس دایرکت، اسکوپوس (به همراه افزونه هوش مصنوعی)، زندی (به همراه هوش مصنوعی زایا)، بنتهام ساینس و ساینیتو و همچنین پایگاه تخصصی داخلی نورمگز اشاره کرد.

راه‌اندازی چت بات هوشمند و توسعه خدمت این مرکز به خانواده دانشگاهیان

وی بازتعریف و ارائه خدمات نوین در کتابخانه مرکزی، موزه و مرکز اسناد دانشگاه (از جمله ارائه مشاوره اطلاعاتی پژوهشی، خدمات آگاهی‌رسانی جاری به گروه‌های آموزشی، راه‌اندازی چت بات هوشمند و توسعه خدمت این مرکز به خانواده دانشگاهیان) را گامی جدید در بازطراحی نقش این مرکز در تأمین نیازهای اطلاعاتی دانشگاهیان دانست.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه خوارزمی خاطرنشان کرد: این تحولات نه‌تنها زیرساخت اطلاعاتی دانشگاه را تقویت کرده، بلکه با تسهیل فرآیندهای پژوهشی و آموزشی، نقش محوری کتابخانه را در پیشبرد اهداف علمی دانشگاه تثبیت می‌کند.

بازنگری در شیوه‌نامه اعطای پاداش مقالات

وی همچنین از تدوین، به‌روزرسانی و پیاده‌سازی برخی آئین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های پژوهشی نظیر دستورالعمل اجرایی آئین‌نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی، پژوهشگران پسادکتری، آئین‌نامه پژوهانه جامع، دستورالعمل تألیف کتاب، آئین نامه مجلات دانشگاه، شیوه نامه‌های انتخاب کتاب، نشریه و فناوران برتر خبر داد و در ادامه، برنامه‌ها و طرح‌های پیش این حوزه را بازنگری در شیوه‌نامه اعطای پاداش مقالات و شیوه‌نامه طرح‌های تحقیقاتی کاربردی، تأسیس مرکز همایش‌ها و رویدادهای دانشگاه خوارزمی، ایجاد مرکز فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی برشمرد.

افزایش سه برابری کل پژوهانه اعضای هیئت علمی

حریفی در ادامه از افزایش سه برابری کل پژوهانه (گرنت) اعضای هیئت علمی در مقایسه با سال گذشته خبر داد و افزود با پیاده‌سازی آئین نامه پژوهانه جامع و ابلاغ قراردادهای آن در آینده‌ای نزدیک، این امر محقق خواهد شد.

وی افزود: این پژوهانه چهار فعالیت پژوهشگران را شامل می‌شود: امتیازات بروندادهای علمی، پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها (پارساها)، آموزانه و تشویقی.

وی ابراز امیدواری کرد با این حمایت بخشی از نیازهای پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه تأمین گردد.

جذب دانشجوی دکتری به شیوه استاد محور در دستور کار

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه ادامه با اشاره به فعالیت‌های جاری مدیریت پژوهش و فناوری اظهار کرد: پشتیبانی از پژوهشگران پسادکتری، صدور مجوز برگزاری و نظارت بر همایش‌های داخلی و بین المللی، فرصت‌های مطالعاتی و مأموریت‌های پژوهشی و همچنین بررسی و تأیید جذب دانشجوی دکتری به شیوه استاد محور در دستور کار قرار دارد.

افزایش حمایت مالی فرصت‌های مطالعاتی خارج از کشور

وی همچنین از افزایش حمایت مالی فرصت‌های مطالعاتی خارج از کشور خبر داد و خاطر نشان کرد: پس از وقفه چندساله، امید است اعزام اعضای هیئت علمی به فرصت‌های مطالعاتی روند رو به رشدی داشته و در سال آینده تعدادی از اعضای هیئت علمی شاخص به دوره‌های فرصت مطالعاتی اعزام شوند.

حمایت از دانشجویان پسادکتری‌

حریفی با تأکید بر اهمیت پژوهشگران پسادکتری، تصریح کرد: توسعه فعالیت‌های آزمایشگاهی و ارتقای کیفیت پژوهش بدون حضور پژوهشگران حرفه‌ای امکان‌پذیر نیست و حمایت از پسادکتری‌ها یکی از راهبردهای جدی دانشگاه در سال‌های آینده خواهد بود».

جذب اعتبار مالیاتی برای رساله‌ها

وی جذب اعتبار مالیاتی برای رساله‌ها و ورود به حوزه توسعه نوآوری را از جمله مهمترین برنامه‌های مدیریت پژوهش و نوآوری دانست.

حریفی در ادامه به اصلی‌ترین فعالیت‌های مرکز انتشارات اشاره داشت و افزود: توجه به مجلات دانشگاه در قالب یک بسته حمایتی چند وجهی است که در حال اجرای بندهای این بسته هستیم. تغییر سامانه تحت شبکه مجلات به منظور بهبود دسترسی و رویت‌پذیری و اجرایی کردن فرایند نمایه‌سازی برای هشت مجله منتخب در دور اول، دو بند ابتدایی این دستورالعمل مصوب است که با تأمین اعتبار لازم تا پایان سال جاری انجام خواهد شد.

وی چاپ کتاب مبتنی بر تقاضا را از اقدامات مهم انجام شده در حوزه انتشارات دانشگاه و در بخش اصلاح فرآیندها دانست که ضمن تأثیر قابل توجهی بر افزایش رؤیت کتاب‌های دانشگاه، سودمندی‌های دیگری همچون صرفه‌جویی در هزینه‌ها، افزایش شهرت و رقابت‌پذیری و تسهیل بازاریابی و فروش دارد و نیاز به چاپ انبوه و انبارداری کتاب را حذف کرده که طی این فرایند، کتاب‌های درخواستی ظرف دو تا سه روز از زمان سفارش، چاپ و برای متقاضی ارسال می‌شود.

برنامه‌ریزی هدفمند برای خرید و تجهیز آزمایشگاه‌ها

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه در ادامه ضمن اشاره به اقدامات انجام‌شده در مدیریت آزمایشگاه مرکزی، از جمله راه‌اندازی و بهره‌برداری از تعدادی از دستگاه‌های پرکاربرد، بر ضرورت برنامه‌ریزی هدفمند برای خرید و تجهیز آزمایشگاه‌های محیط‌زیست و بیوتکنولوژی تا پایان سال و نیز توسعه شبکه آزمایشگاه مرکزی تأکید کرد.

راه‌اندازی آزمایشگاه‌های مرجع

به گفته وی، توسعه فضای فیزیکی آزمایشگاه مرکزی، خرید، تعمیر، راه‌اندازی و استقرار تجهیزات و دستگاه‌های پرکاربرد، ایجاد واحد متمرکز تعمیر و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی، توجه نظام‌مند به آزمایشگاه‌های دانشکده‌ها، ارتقای ساختار ایمنی آزمایشگاه‌ها و همچنین راه‌اندازی آزمایشگاه‌های مرجع و همکار برخوردار از مزایای اعتبار مالیاتی، از مهم‌ترین برنامه‌های آتی این مدیریت به شمار می‌رود.

حریفی خاطرنشان کرد: این حوزه یکی از اثرگذارترین بخش‌ها در "توسعه زیرساخت" و همچنین "بهبود فرآیندها" است و از مسئولان دانشگاه خواست تا نگاه راهبردی و حمایت همه‌جانبه خود را به این بخش مهم معطوف دارند.

رشد قرار دادهای پژوهشی نسبت به سال قبل

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح فعالیت‌های اعضای هیئت علمی در حوزه طرح‌های تحقیقاتی کاربردی پرداخت و افزود: به همت تلاش اعضای هیئت علمی، حجم و میزان قراردادهای پژوهشی دانشگاه در مقایسه با سال‌های پیشین رشد بسیار خوبی داشته است.

وی همچنین از انعقاد تفاهم نامه‌های متعدد با شرکت‌ها و صنایع پیشرو خبر داد و افزود که بخش قابل توجهی از آنها هم اکنون به مرحله انعقاد قرارداد پژوهشی عملیاتی رسیده است.

وی ضمن اشاره به استقبال از طرح جهاد علمی تصریح کرد: تاکنون تعدادی از اعضای هیئت علمی و دانشجویان از حمایت مالی و تسهیلات این طرح بهره‌مند شده‌اند.

توسعه مرکز کارآفرینی و مهارت افزایی

وی افزود: توسعه مرکز کارآفرینی و مهارت افزایی به عنوان نقطه پیوند دانشجویان و دانش آموختگان به زیست بوم فناوری و نوآوری دانشگاه و پیگیری اجرای شیوه نامه دروس مهارتی اشتغال پذیری به عنوان یک ضرورت در راستای توانمندسازی شغلی و ارتقا مهارت‌های تخصصی و نرم شغلی دانشجویان از برنامه‌های پیش روی مرکز کارآفرینی و ارتباط با جامعه و صنعت است.

بین‌المللی سازی پرتال دانشگاه خوارزمی

حریفی در ادامه به جایگاه زیرساختی و حیاتی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در پشتیبانی از خدمات آموزشی، پژوهشی و اداری دانشگاه تأکید کرد و افزود: در حوزه توسعه زیرساخت‌های دیجیتال و تسهیل فرآیندها، برنامه‌های تحولی متنوعی در حوزه فناوری اطلاعات در دست اجرا است که از آن جمله می‌توان به؛ بین‌المللی سازی پرتال دانشگاه از طریق راه‌اندازی این پرتال به زبان دوم و سوم به‌منظور تعامل بهتر با جامعه جهانی، تغییر سامانه پست الکترونیک دانشگاه و تأمین نیازهای سخت افزاری و زیرساختی برای پشتیبانی پایدار از خدمات آموزشی و پژوهشی اشاره داشت.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه در پایان با تأکید بر این موضوع که تحول نظام علم، فناوری و نوآوری در دانشگاه‌ها یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دوره جدید است، افزود: ارتقای نقش دانشگاه‌ها در توسعه اقتصادی و حل مسائل جامعه، مستلزم شکل‌گیری یک زیست بوم یکپارچه از ایده تا محصول است؛ زیست‌بومی که در آن مرکز رشد، کارخانه نوآوری، پردیس علم و فناوری و نهادهای مالی نوآورانه در تعاملی پویا و مستمر با صنعت فعالیت کنند.

طراحی نقشه راه تحول و توسعه زیست‌بوم نوآوری دانشگاه خوارزمی

وی افزود: بر همین اساس نقشه راه تحول و توسعه زیست‌بوم نوآوری دانشگاه خوارزمی و برنامه اجرایی آن طراحی شده است. در گام نخست، تقویت مرکز رشد و حمایت برای ایجاد یک مرکز بالنده، تأسیس صندوق پژوهش و فناوری و ایجاد کارخانه نوآوری در برنامه کوتاه مدت شش تا دوازده ماهه بخشی از این نقشه راه پیش‌بینی شده است.

حریفی اظهار داشت: این مهمترین اقدام تحولی در حوزه ارتباطات برون دانشگاهی است که در صورت اجرا، نقش دانشگاه را به در جامعه و صنعت تحول داده و دستاوردهای قابل توجهی به ارمغان خواهد آورد.