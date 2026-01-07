نجف زاده: قاچاقچی دام در پیرانشهر ۱.۳ میلیارد ریال جزای نقدی جریمه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نجف زاده در این زمینه گفت: پرونده قاچاق ۶ رأس دام زنده از نوع گاو به ارزش یک میلیارد و ۳۷۵ میلیون ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان پیرانشهر رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود: شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی و مستندا به اینکه هرگونه حمل و نگهداری دام بدون مجوز قانونی از مراجع ذی صلاح قاچاق تلقی می‌شود، تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط احشام کشف شده متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۳۷۵ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ارزش ریالی دام محکوم کرد.

به گفته نجف زاده عوامل انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی شهید پناهی شهرستان پیرانشهر احشام قاچاق را حین رصد و کنترل خودروهای عبوری از یک دستگاه وانت نیسان کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

ضبط چای قاچاق در پیرانشهر

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی همچنین از محکومیت سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال جزای نقدی برای قاچاق چای خبر داد.

نجف زاده گفت: پرونده نگهداری غیرمجاز ۹۵۴ کیلوگرم انواع چای خارجی به ارزش سه میلیارد و ۴۰۶ میلیون ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان پیرانشهر رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود: شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی، تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط چایی‌های کشف شده متخلف را به پرداخت سه میلیارد و ۴۰۶ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ارزش ریالی کالا محکوم کرد.

به گفته نجف زاده مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی شهرستان پیرانشهر محموله قاچاق را در بازرسی از یک واحد انباری کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.