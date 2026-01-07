به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوریشمسی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان همدان، ضمن قدردانی از اعضای شورا و رهنمودهای نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه همدان، با اشاره به اهمیت جایگاه شورای فرهنگ عمومی اظهار کرد: این شورا نقش راهبردی در تصمیمسازی فرهنگی و اجتماعی دارد و لازم است جلسات آن با نظم، استمرار و پیگیری جدی اجرای مصوبات همراه باشد.
وی با انتقاد از کمتوجهی به اطلاعرسانی مناسب در برخی دستگاهها افزود: زمانی که اقدامات فرهنگی و اجتماعی بهدرستی به مردم منتقل نشود، تلاشهای انجامشده دیده نمیشود و این مسئله به بیاعتمادی عمومی منجر خواهد شد.
استاندار همدان با بیان اینکه استان از اسناد، نقشهها و دستورالعملهای متعددی در حوزه فرهنگ برخوردار است، تصریح کرد: مسئله اصلی کمبود سند نیست، بلکه چالش اساسی در اجرا و اطلاعرسانی مؤثر برنامههاست. دستگاهها میتوانند اقدامات خود را ذیل نقشه فرهنگی استان تعریف و اجرا کنند و برای این برنامهها نیز امکان حمایت و تأمین اعتبار وجود دارد.
ملانوریشمسی ضعف اطلاعرسانی را یکی از آسیبهای جدی مدیریت فرهنگی دانست و گفت: مردم حق دارند بدانند چه اقداماتی برای ارتقای شرایط فرهنگی و اجتماعی آنها انجام میشود. اگر کاری انجام شود اما به جامعه منتقل نشود، نتیجه آن نارضایتی و بیاعتمادی عمومی خواهد بود.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت رسانههای استان ادامه داد: رسانه توانمند میتواند هم اقدامات نظام و دولت را بهدرستی منعکس کند و هم مطالبات، دغدغهها و مسائل مردم را به مسئولان منتقل کند. گفتوگوی دوسویه با مردم، مسیر صحیح حل مسائل اجتماعی است.
استاندار همدان با اشاره به آمادگی خود برای حضور مستقیم در میان مردم اظهار کرد: آمادگی دارم در هر زمان و مکانی، از مسجد و محله تا پایگاههای اجتماعی، با مردم گفتوگو کنم. مدیران دستگاهها نیز باید در کنار مردم حضور داشته باشند و پاسخ شفاف و روشنی به مطالبات آنان ارائه دهند.
وی همچنین پیشنهاد برگزاری نشستهای موضوعمحور با حضور مدیران دستگاهها را مطرح کرد و افزود: میتوان جلساتی در حوزههایی مانند مسکن، خدمات شهری، آموزش، فرهنگ، ارتباطات و مسائل اجتماعی برگزار کرد تا مردم پاسخ پرسشهای خود را بهصورت مستقیم دریافت کنند.
ملانوریشمسی با اشاره به اهمیت ارتقای سواد رسانهای بیان کرد: استان همدان آمادگی دارد دورههای آموزشی تخصصی سواد رسانهای برای مدیران و فعالان رسانهای با حضور اساتید مجرب برگزار کند و هزینههای این دورهها را نیز تأمین کند، چراکه خلاقیت، نوآوری و حساسیت اجتماعی از الزامات اثرگذاری در حوزه فرهنگ است.
استاندار همدان در پایان با تأکید بر لزوم بازتعریف رویدادهای فرهنگی متناسب با بوم استان خاطرنشان کرد: رویداد فرهنگی محدود به قالبی خاص نیست و نشاط اجتماعی، شادی دینی و برنامههای متناسب با خانوادهها و کودکان باید در کنار مناسبتهای مذهبی مورد توجه جدی قرار گیرد.
نظر شما