به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مهرور ظهر چهارشنبه در جلسه فرماندار با فعالان سیاسی که با محوریت همافزایی برای برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی برپا شد، اظهار کرد: در این نشست، طرفین پیرامون اهمیت تقویت اعتماد عمومی نسبت به فرآیندهای قانونی و لزوم حفظ دستاوردهای ملی به بحث و تبادل نظر پرداختند.
وی با اشاره به اهمیت شوراها در ساختار حکمرانی محلی، از تشکلهای سیاسی خواست تا با مسئولیتپذیری اجتماعی، کاندیداهایی را معرفی کنند که دارای توانمندی و صلاحیت لازم برای هدایت بهینه امور شهری و روستایی باشند.
فرماندار کرج تصریح کرد: توسعه مدیریت شهری تنها با بهرهگیری از سرمایههای انسانی کارآمد محقق خواهد شد و احزاب باید در این مسیر نقش تسهیلگر را ایفا کنند.
مهرور همچنین بر اجرای دقیق قوانین و مقررات توسط تمام نهادهای ذیربط در جهت برگزاری انتخاباتی سالم و پرشور تأکید کرد و نقش کلیدی احزاب را در جریانسازی مثبت و ترغیب آحاد مردم به حضور فعال در عرصه انتخابات، عاملی تعیینکننده برای تقویت مشروعیت عمومی دانست.
نظر شما