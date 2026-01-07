  1. استانها
  2. البرز
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۴۷

مشارکت حداکثری تضمین‌کننده اقتدار ملی و اجرای شفاف انتخابات شوراها است

مشارکت حداکثری تضمین‌کننده اقتدار ملی و اجرای شفاف انتخابات شوراها است

کرج-فرماندار کرج بر اهمیت حیاتی مشارکت گسترده مردم در انتخابات پیش روی شوراهای اسلامی شهر و روستا و ضرورت نقش‌آفرینی مؤثر تشکل‌ها در معرفی مدیران شایسته برای ارتقای خدمات شهری تأکید ورزید.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مهرور ظهر چهارشنبه در جلسه فرماندار با فعالان سیاسی که با محوریت هم‌افزایی برای برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی برپا شد، اظهار کرد: در این نشست، طرفین پیرامون اهمیت تقویت اعتماد عمومی نسبت به فرآیندهای قانونی و لزوم حفظ دستاوردهای ملی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

وی با اشاره به اهمیت شوراها در ساختار حکمرانی محلی، از تشکل‌های سیاسی خواست تا با مسئولیت‌پذیری اجتماعی، کاندیداهایی را معرفی کنند که دارای توانمندی و صلاحیت لازم برای هدایت بهینه امور شهری و روستایی باشند.

فرماندار کرج تصریح کرد: توسعه مدیریت شهری تنها با بهره‌گیری از سرمایه‌های انسانی کارآمد محقق خواهد شد و احزاب باید در این مسیر نقش تسهیل‌گر را ایفا کنند.

مهرور همچنین بر اجرای دقیق قوانین و مقررات توسط تمام نهادهای ذی‌ربط در جهت برگزاری انتخاباتی سالم و پرشور تأکید کرد و نقش کلیدی احزاب را در جریان‌سازی مثبت و ترغیب آحاد مردم به حضور فعال در عرصه انتخابات، عاملی تعیین‌کننده برای تقویت مشروعیت عمومی دانست.

کد خبر 6716549

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه