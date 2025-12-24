انتخابات؛ فرصتی برای نمایش وحدت ملی در سایه آرامش و قانون

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مهرور شامگاه چهارشنبه در نشست اعضای حزب اعتدال و توسعه بر تقویت همگرایی سیاسی، توجه به مطالبات مردمی و ارتقای همبستگی اجتماعی در شهرستان تأکید شد.
وی با تاکید بر رویکرد تعاملی و اعتدالی اعضای حاضر، گفت: حضور جریانهای سیاسی در چارچوب قانون و با رویکرد همگرایی و مسئولیتپذیری، میتواند نقش مؤثری در بهبود فرآیندهای مدیریتی و اجتماعی ایفا کند.
فرماندار کرج با تأکید بر ضرورت با مردم بودن و درک واقعیتهای میدانی جامعه افزود: تجربه نشان داده است هرجا امور به مردم سپرده شده و خیرین و گروههای اجتماعی در کنار دولت قرار گرفتهاند، نتایج مطلوبتری در حل مسائل و پیشبرد برنامهها حاصل شده است.
وی با اشاره به اهمیت تقویت مشارکت اجتماعی و نقشآفرینی احزاب در ارتقای سرمایه اجتماعی اظهار داشت: برنامهریزیهای توسعهای در شهرستان کرج بر پایه تعامل، گفتوگوی سازنده و استفاده از خرد جمعی دنبال میشود و تلاش شده است مدیریت شهرستان با نگاه فراگیر و همراهی مجموعه نیروهای اجتماعی و مدنی پیش برود.
مهرور با اشاره به اقدامات در حوزه زیرساختی و عمرانی شهرستان، بر تداوم روند پیگیری طرحها و برنامههای کلان توسعهای تأکید کرد و گفت: دستگاههای اجرایی با رویکرد مسئلهمحور و در ارتباط نزدیک با مردم، مشکلات و کمبودها را دنبال میکنند.
وی با تأکید بر ضرورت حفظ آرامش سیاسی و انسجام اجتماعی در آستانه رویدادهای انتخاباتی تصریح کرد: رعایت قانون، تقویت مشارکت و ایجاد فضای رقابتی سالم از اولویتهای مدیریت شهرستان است و تلاش میکنیم فرآیندها با دقت، شفافیت و در چارچوب مقررات انجام شود.
فرماندار کرج در پایان با قدردانی از همراهی احزاب و فعالان اجتماعی متذکر شد: با همدلی، همکاری و تکیه بر ظرفیتهای مردمی، میتوان مسیر توسعه شهرستان کرج و استان البرز را با شتاب بیشتری دنبال کرد.
