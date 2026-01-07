عباسی: نهضت ملی مسکن در زنجان ۸۹ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عباسی در مراسم قرعه‌کشی و تعیین قطعات متقاضیان نهضت ملی مسکن در کوی ارم برای دو هزار و ۳۹۲ متقاضی نهضت ملی مسکن که در اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان برگزار شد، اظهار کرد: برنامه‌ای که امروز برگزار شد، قرعه‌کشی ۵۲۸۴ نفر از متقاضیان بود که تعیین پیمانکار و گروه‌های ساخت برای این پروژه‌ها انجام شد.

وی با بیان اینکه در مجموع ۲۷ هزار واحد مسکن حمایتی شهری در استان زنجان تعریف شده است، افزود: از این تعداد، ۲۱ هزار واحد در حال اجراست و با قرعه‌کشی امروز، این عدد افزایش خواهد یافت.

معاون منابع انسانی اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان با اشاره به جایگاه استان در کشور، تصریح کرد: بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده در شورای عالی مسکن، استان زنجان جزو استان‌های پیشرو در اجرای نهضت ملی مسکن بوده و این موفقیت حاصل حمایت متقاضیان، همکاری دستگاه‌های اجرایی، همراهی استانداری و تلاش همکاران ما در مجموعه راه و شهرسازی است.

وی درباره مقایسه وضعیت استان زنجان با سایر استان‌ها، گفت: پیشرفت فیزیکی ۸۹ درصدی پروژه‌ها نشان‌دهنده وضعیت مناسب اجرای نهضت ملی مسکن در استان است و امیدواریم با تداوم این روند، شاهد بهره‌برداری به‌موقع از پروژه‌ها و خانه‌دار شدن مردم باشیم.

عباسی با اشاره به برخی گلایه‌ها درباره کندی اجرای طرح نهضت ملی مسکن در برخی شهرها، اظهار کرد: اجرای پروژه‌های مسکن به‌طور طبیعی با چالش‌هایی همراه است، اما در استان زنجان با هماهنگی و همکاری دستگاه‌های اجرایی و حمایت وزارت راه و شهرسازی، مشکل خاصی در روند اجرا وجود ندارد و امور به‌خوبی در حال پیشرفت است.

وی افزود: هفته گذشته نیز قرعه‌کشی مربوط به طرح جوانی جمعیت انجام شد و مجموع اقدامات نشان‌دهنده روند رو به جلو در حوزه مسکن استان است.

عباسی ادامه داد: از برگزاری قرعه‌کشی تعیین پروژه برای ۵۲۸۴ نفر از متقاضیان واجد شرایط نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: امروز قرعه‌کشی متقاضیانی که تخصیص پروژه آن‌ها در سایت «کوی ارم» انجام شده بود، برگزار شد.

در ادامه رئیس اداره برنامه مسکن و بازآفرینی راه شهرسازی استان زنجان با اشاره به نحوه انتخاب نوع پروژه توسط متقاضیان، افزود: بر اساس نظرسنجی انجام‌شده از خود متقاضیان، ۲۳۹۲ نفر گزینه واگذاری زمین به‌صورت گروهی را انتخاب کردند. این زمین‌ها به‌صورت اجاره ۹۹ ساله در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد و عملیات ساخت‌وساز توسط خود متقاضیان انجام خواهد شد. قرعه‌کشی این گروه امروز انجام شد و قطعات زمین هر متقاضی مشخص شد.

بهراد کردلو ادامه داد: همچنین ۲۷۴۴ نفر از متقاضیان، گزینه انبوه‌سازی را انتخاب کردند. در این بخش، پیمانکاران واجد شرایط انتخاب و زون‌بندی پروژه انجام خواهد شد و ساخت واحدها به‌صورت عمودی (آپارتمانی) در دستور کار قرار می‌گیرد.

رئیس اداره برنامه مسکن و بازآفرینی راه و شهرسازی استان زنجان گفت: ثبت‌نام این طرح از سال ۱۴۰۱ آغاز شد و متقاضیان در مرحله نخست مبلغ ۴۰ میلیون تومان آورده اولیه را واریز کردند. پس از آن، متقاضیان مؤثر شناسایی شدند، تأمین زمین انجام گرفت، الحاق به محدوده شهری صورت پذیرفت و مراحل طراحی و مطالعات به پایان رسید.

وی با بیان اینکه پروژه‌ها هم‌اکنون در مرحله آماده‌سازی قرار دارند، تأکید کرد: به‌محض اتمام عملیات آماده‌سازی، واگذاری زمین‌ها و آغاز عملیات اجرایی ساخت‌وساز انجام خواهد شد.

کردلو همچنین به سهمیه استان در قالب طرح نهضت ملی مسکن اشاره کرد و گفت: سهمیه استان در این طرح ۶۸ هزار واحد بوده که از این تعداد، ۲۷ هزار واحد به مسکن حمایتی شهری اختصاص دارد. تاکنون عملیات اجرایی حدود ۲۱ هزار واحد آغاز شده و تحویل واحدها به‌صورت مرحله‌ای و فازبندی‌شده انجام می‌شود.

رئیس اداره برنامه مسکن و بازآفرینی راه و شهرسازی استان زنجان خاطرنشان کرد: حدود ۷ هزار واحد از این سهمیه نیز به‌صورت واگذاری زمین گروهی اجرا خواهد شد.

مراسم قرعه کشی و تعیین قطعات متقاضیان نهضت ملی مسکن در کوی ارم با حضور معاون فنی صدا و سیما استان زنجان، نماینده بازرسی دفتر بازرسی استانداری زنجان، نماینده سپاه در استان، نماینده دفتر نماینده ولی فقیه در استان، نماینده اطلاعات و نمایندگان نهضت ملی مسکن جمعیت در محل سالن جلسات اداره کل راه و شهرسازی استان انجام شد.

فرآیند قرعه کشی به صورت نرم افزاری برای دو هزار و ۳۹۲ متقاضیان نهضت ملی مسکن کوی ارم در قالب گروه ساخت صورت گرفت.