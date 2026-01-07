پیامدهای تاخیر در پرداخت مطالبات پزشکان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، حسین عبدلی افزود: تأخیر در پرداخت مطالبات نه تنها باعث افزایش دغدغه پزشکان میشود بلکه میتواند انگیزه متخصصان را برای ادامه فعالیت در کشور کاهش دهد و کمبود پزشکان متخصص را به بحران تبدیل کند.
وی گفت: مشکلات تأمین مالی پزشکان به نقطهای رسیده که ارائه خدمات با کیفیت به بیماران را با مشکل مواجه کرده و وقتی پرداختها عقب میافتد، پزشکان با فشار مالی روبرو میشوند و تمرکزشان روی درمان کاهش پیدا میکند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: حل این مشکل یک ضرورت فوری است و پرداخت به موقع مطالبات پایهایترین اقدام برای حفظ سلامت مردم و استمرار خدمات پزشکی با کیفیت است.
عبدلی افزود: جامعه پزشکی باید بتواند بدون نگرانی مالی کار کند و هرگونه تأخیر بیشتر، پیامدهای جبرانناپذیری برای نظام سلامت و مردم خواهد داشت.
