حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، وضعیت جوی و دریایی استان تا روز جمعه، در اغلب ساعات آرام است در این مدت غبار محلی، گاهی وزش ملایم باد و در برخی نقاط مه صبحگاهی از پدیده‌های غالب در سطح استان و روی دریا خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر افزود: اما از اواخر وقت جمعه و طی روز شنبه، با وزش بادهای نسبتاً شدید جنوبی، سواحل استان مواج و متلاطم پیش بینی می‌شود، طی این مدت با افزایش پوشش ابر، وقوع بارش پراکنده باران گاهی همراه با رعدوبرق در بخش‌هایی از استان، بویژه مناطق شمال و مرکزی، مورد انتظار است

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش ملایم باد و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر افزود: جهت وزش باد متغیر، غالباً شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت پیش بینی می‌شود.

وی ادامه داد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰ سانتی‌متر خواهد بود.