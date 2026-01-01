گام جدی مجلس برای حل مشکلات صنعت خودروسازی

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی، گفت: در شرایط امروز کشور تولیدکنندگان افسران جنگ اقتصادی هستند و مجلس با دو نگاه حمایت از کارگران شرکت‌های خودروسازی و حمایت از تولید خودروهای با کیفیت برای حل مشکلات صنعت خودروسازی تلاش می‌کند.

فاطمه محمدبیگی در حاشیه بازدید و دیدار با مدیران ارشد ایران خودرو با اشاره به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر لزوم تقویت تولید داخلی، بهبود کیفیت خودروها و ثبات‌بخشی به بازار تأکید کرد و افزود: افزایش خودکفایی در کشور موجب کاهش نیاز به دلارهای خارجی می‌شود.

نماینده مردم قزوین در مجلس تصریح کرد: افزایش تولید داخل و حرکت به سمت خودکفایی راهکاری برای کاهش نیاز به ارز خارجی و در نهایت کاهش قیمت تمام‌شده محصولات برای مردم است.

وی با اشاره به گلایه‌های مردم در حوزه کیفیت خودروها و قیمت‌گذاری‌ها، علت بخشی از این مشکلات را نبود ثبات بازار در حوزه نرخ ارز دانست و اظهار کرد: این امر بر تأمین قطعات و مواد اولیه خودروسازان اثر گذاشته و منجر به بی‌ثباتی در قیمت‌گذاری شده است.

محمدبیگی با اشاره به گلایه مردم درباره کمبود عرضه نسبت به تقاضا، نیز گفت: برای حل این مشکل می‌توان همزمان با افزایش تولید محصولات داخلی میزان واردات برخی از خودروهای خارجی را افزایش داد تا علاوه بر رفع نیاز مردم میان محصولات خارجی و داخلی این حوزه ایجاد رقابت کرد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس بر لزوم توجه ویژه به اختصاص خودروی مادر گفت: افزایش عرضه اینگونه خودروها ضروری است. در حال حاضر تنها ۱۸ درصد از ظرفیت خودروی مادران در قانون اجرایی شده و تعداد زیادی از خانواده‌ها برای تأمین خودرو برای حمل‌ونقل و استفاده خانواده‌های خود با مشکل روبرو هستند.

او با بیان اینکه استان قزوین به عنوان پایتخت قطعه‌سازی کشور شناخته می‌شود بر نقش کلیدی این صنعت تأکید و خواستار گسترش شرکت‌های قطعه‌سازی و ایجاد شبکه منسجم بین آنها شد؛ همچنین حمایت‌های تسهیلاتی برای نوآوری و نوسازی خطوط تولید را ضروری برشمرد.

محمد بیگی نزدیک کردن کیفیت محصولات به استانداردهای جهانی و حرکت به سمت صادرات خودرو برای کسب درآمد ارزی بیشتر را از جمله اقدامات لازم برای توانمندسازی خودروسازان عنوان و خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی است که خودروساز ما دست بازتری برای تولید خودروهای با کیفیت خواهد داشت.

این عضو کمیسیون بهداشت در مجلس در ادامه بر لزوم خروج خودروهای فرسوده به تناسب تولید خودروهای نو برای کاهش آلودگی هوا تأکید و بیان داشت: امیدواریم استانداردهای جهانی جدید در تولید خودروهای کم‌مصرف رعایت شود تا شاهد آلودگی هوا نباشیم.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در عین حال بر گلایه مردم از مصرف بالای خودروهای داخلی اشاره کرد و گفت: انتظار داریم تا خودروسازان در تولید خودروهای جدید به این موضوع توجه داشته باشند.

محمدبیگی در پاسخ به سوالی درباره حمایت خانه ملت از صنعت خودروسازی کشور نیز تصریح کرد: مجلس اقدامات عملی زیادی در این زمینه انجام داده است که از جمله می‌توان به پیگیری مطالبات ایران‌خودرو، سایپا و شرکت‌های قطعه‌ساز و مادر نظیر نیرومحرکه از دولت اشاره کرد.

وی افزود: برگزاری جلسات متعدد با وزیر صمت از جمله دو جلسه شخصی و برنامه‌ریزی برای بحث در سفر آتی وزیر به قزوین درباره تأمین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز صنعت خودرو از دیگر اقدامات مجلس در این زمینه است.

این عضو کمیسیون بهداشت در مجلس هدف نهایی مجلس از این پیگیری‌ها را حمایت از خودروسازان و شرکت‌های مرتبط خواند و یادآور شد: مجلس با دو نگاه حمایت از کارگران شرکت‌های خودروسازی و حمایت از تولید خودروهای با کیفیت برای حل مشکلات این بخش تلاش می‌کند.