توزیع ۵۳ تن روغن مایع با نرخ جدید در کهگیلویه و بویراحمد آغاز شد

محمدتقی تابش‌مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تأمین و توزیع ۵۳ تن روغن مایع از صبح چهارشنبه در کهگیلویه و بویراحمد، افزود: این محموله در ۳۷ فروشگاه معتبر و کاسبان امین در استان عرضه خواهد شد تا نیاز شهروندان به این کالای پرمصرف تأمین شود.

وی تصریح کرد: این توزیع بر اساس نرخ‌های مصوب جدید انجام می‌شود و نظارت لازم بر روند فروش و عرضه نیز به طور دقیق اعمال خواهد شد.

سرپرست نظارت و بازرسی بر توزیع کالاهای اساسی کهگیلویه و بویراحمد ضمن درخواست از مردم برای خرید منطقی و پرهیز از هیجانات بازار، افزود: پس از اجرای این طرح، سایر کالاهای اساسی نیز به‌تدریج در سطح بازار استان توزیع خواهند شد تا تعادل عرضه و تقاضا حفظ شود.

وی اضافه کرد: اطلاع‌رسانی دقیق، همکاری اصناف و نظارت مستمر، سه محور اصلی در اجرای این برنامه هستند تا از بروز هرگونه سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود.