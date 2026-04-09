توزیع ۴۷۰ تن مرغ منجمد و روغن در کهگیلویه و بویراحمد

محمد تابش مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت کالاهای اساسی کهگیلویه و بویراحمد گفت: استان به لحاظ تأمین کالاهای اساسی و ذخایر استراتژیک هیچ مشکلی ندارد زیرا قبل از جنگ پیش‌بینی‌ها صورت گرفته است.

سرپرست مدیریت توسعه بازرگانی و نظارت بر کالاهای اساسی جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد افزود: در ایام جنگ رمضان ۱۷۰ تن روغن و ۳۰۰ تن مرع منجمد در سطح استان توزیع شد.

وی از توزیع ۱۳۳ تن شکر و ۲۰۰ تن برنج در جنگ رمضان خبر داد و تصریح کرد: با توجه به گردشگرپذیر بودن استان و همچنین حضور مسافران از استان‌های جنگ زده، ۴۰۰ تن آرد ترمیمی در اختیار واحدهای خبازی قرار گرفت.

تابش مقدم توزیع ۱۶۰ تن میوه شب عید با قیمت مصوب را از دیگر اقدامات طی جنگ رمضان دانست و بیان کرد: با تدابیر کارگروه تنظیم بازار، همکاری مردم و بازاریان از جمله استان‌هایی بودیم که در ایام جنگ رمضان با مشکلی مواجه نشدیم.

سرپرست مدیریت توسعه بازرگانی و نظارت بر کالاهای اساسی جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: تأمین و توزیع کالاهای جدای از فروشگاه‌های زنجیره‌ای است که توسط وزارت جهاد کشاورزی انجام شد و سهمیه جداگانه‌ای از تهران دریافت کردند.

وی با اشاره به انجام ۲ هزار و ۵۶۳ مورد نظارت و بازرسی بر بازار گفت: با حضور قاضی تعزیرات برای تخلفات مشاهده شده بازار تشکیل پرونده صورت گرفته و مواردی منجر به پلمب شد.

تابش مقدم با بیان اینکه موارد جزئی احتکار کشف شد، بیان کرد: تلاش کارگروه تنظیم بازار استان در جنگ تحمیلی سوم تأمین و توزیع کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم و همچنین جلوگیری از افزایش قیمت‌ها بود.