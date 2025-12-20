خبرگزاری مهر، گروه استانها، نسیم راوند: شب یلدا، میراث کهن و نماد همدلی خانوادههای ایرانی، امسال در استان کهگیلویه و بویراحمد با طعم تلخ گرانی و نگرانی از تأمین مایحتاج اصلی رقم خورده است.
در حالی که سفرههای مردم باید با انار سرخ و هندوانههای شیرین تزئین شود، اما آمارها و حکایتهای مردمی نشان میدهد که قیمتها از یک افزایش عادی فراتر رفته و به سطحی «دلخواه» و غیرقابل توجیه رسیده است.
بررسی میدانی خبرنگار مهر در بازار نشان میدهد که نرخ اقلام اساسی سفره یلدا، به ویژه میوهها، جهشی سرسامآور داشته است به طوری که قیمت انار که معمولاً یکی از میوههای اصلی این شب است، در بازار میوهفروشان از کیلویی ۱۷۰ هزار تومان تا ۲۰۰ هزار تومان و هندوانه نیز از ۷۰ هزار تا ۱۰۰ هزار تومان و بیشتر معامله میشود، رقمی که خرید آن را برای بسیاری از خانوادهها به رؤیایی دور از دسترس تبدیل کرده است.
این فشار اقتصادی گلایه مردمی را در پی داشته است، به گونهای که علی حسینی شهروند یاسوجی در گفت و گو با خبرنگار مهر از «ناتوانی در تأمین اقلام شب یلدا» سخن میگوید، خواستار نظارت جدیتر و قاطعتر مسئولان برای کنترل بازار هستند.
محمد حق سیرت نیز این آشفتگی را به «فقدان نظارت مؤثر» نسبت میدهد و معتقد است هر فروشنده نرخ دلخواه خود را بر بازار تحمیل میکند، در چنین شرایطی، اجرای طرحهای نظارتی مشترک میان نهادهایی چون تعزیرات حکومتی، جهاد کشاورزی، دامپزشکی، اتاق اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت میتواند بی نظمی حاکم بر بازار را سامان دهد.
طرح ویژه نظارت بر بازار یلدا
در این رابطه رئیس اتاق اصناف یاسوج در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه کار بازرسی از بازار به صورت مستمر ادامه دارد، گفت: در آستانه شب یلدا طرح ویژهای را آغاز کردهایم و این برنامهها برای ماه رمضان و نوروز نیز در حال تدوین است.
مهرداد الهی اظهار کرد: گشتهای مشترک با حضور نیروهای تعزیرات و جهاد کشاورزی فعال هستند و در صورت مشاهده هر گونه تخلف، برخورد فوری صورت میگیرد.
وی با تأکید بر اینکه وظیفه اصلی اصناف حفظ سلامت بازار و حمایت از مصرفکنندگان است، تاکید کرد: در زمینه کالاهای اساسی، بهویژه برنج، دولت برنامهریزی دقیقی انجام داده و توزیع آن از طریق سامانهها تحت نظارت کامل قرار دارد.
تزریق ۲۰۰ تا ۳۰۰ تن برنج برای تنظیم بازار
رئیس اتاق اصناف یاسوج از آغاز خرید و توزیع گسترده برنج برای کنترل قیمتها خبر داد و گفت: پیشبینی میکنیم بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ تن برنج تا پایان هفته آینده به بازار تزریق شود.
وی یادآور شد: برنجهای خریداریشده با قیمت حدود یک میلیون و ۲۳۰ هزار تومان عرضه میشوند و انتظار داریم با این اقدام، کمبود موجود کاملاً رفع شود.
الهی تأکید کرد که کمبود عرضه، عامل اصلی افزایش قیمت برنج بوده و اصناف نقشی در گرانی نداشتهاند.
به گفته وی، روند توزیع با همکاری جهاد کشاورزی و نظارت دقیق اصناف ادامه دارد تا عدالت در عرضه رعایت شود.
افزایش نظارت در کهگیلویه و بویراحمد
مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به حضور دو شیفته بازرسان در بازار گفت: برنامه نظارتها محدود به زمان خاصی نیست و در آستانه شب یلدا نظارتها بر اقلام پر تقاضا مانند میوه، آجیل، گوشت قرمز و مرغ تشدید شده است.
حمزه لقمانی در ادامه با هشدار جدی به واحدهای صنفی متخلف اظهار کرد: به کسانی که حقوق مصرفکننده را رعایت نکنند، هشدار میدهیم که با برخوردی قاطعتر از گذشته مواجه خواهند شد
وی جریمههای مالی سنگین، تعطیلی محل کسب و پلمب واحدهای متخلف را از جمله اقدامات تعزیرات حکومتی استان برای برخورد با متخلفان بازار برشمرد و تاکید کرد: در بحث برنج نیز مواردی از نگهداری غیراصولی یا توزیع نامناسب مشاهده شد که بلافاصله با همکاری بسیج و جهاد کشاورزی، در مناطق کمتر برخوردار برطرف شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد از شهروندان درخواست کرد هرگونه تخلفی را از طریق سامانه ۱۳۵ گزارش دهند تا سریعاً رسیدگی شود.
نظر شما