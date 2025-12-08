توزیع ۲۱۰ تن برنج در کهگیلویه و بویراحمد؛سهمیه محدود وتقاضا زیاد

محمد تقی تابش مقدم در گفت و گو با خبرنگار مهر از توزیع ۲۱۰ تن برنج با ارز آزاد در بازار کهگیلویه و بویراحمد خبر داد و اظهار کرد: این برنج‌ها از نوع هایلی و جی تی سی هستند که با قیمت مصوب یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در سطح استان به دست مصرف کننده می‌رسد.

وی با اشاره به اینکه تاکنون ۱۵۰ تن از سهمیه ۲۱۰ تنی استان در بازار توزیع شده است، افزود: این اقدام برای کنترل بازار صورت گرفته و قیمت هر کیسه ۱۰ کیلویی این برنج‌ها در بازار آزاد ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است.

سرپرست مدیریت بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد و اظهار کرد که این اقدام با هدف تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها انجام شده است.

وی با بیان اینکه ۶۰ تن مابقی نیز در مراحل پایانی ورود به بازار است، ادامه داد: با این میزان سهمیه‌های محدود نمی‌توان کنترل قیمت و بازار برنج در استان را در دست گرفت.

تابش مقدم با اشاره به توزیع گسترده برنج در سطح شهرستان‌ها، تاکید کرد: در شهرستان بویراحمد ۶۲، کهگیلویه ۱۲، گچساران ۱۱ فروشگاه و همچنین شعب افق کورش و ۱۱ کاسب امین در فرآیند توزیع فعالیت دارند.

وی با اشاره به مصوب ستاد تنظیم بازار مبنی بر اینکه باید برنج مورد نیاز را از شرکت غله و خدمات بازرگانی تهیه کنیم، تصریح کرد: این مصوبه هنوز نهایی نشده است.

سرپرست مدیریت بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد ابراز امیدواری کرد که سهمیه برنج جدید وعده داده شده توسط وزارت جهاد کشاورزی به زودی محقق شود تا نظارت و توزیع مؤثرتری در بازار صورت گیرد.