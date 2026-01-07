تخصیص ۱۰ میلیون مترمکعب آب به کشت پاییزه در گرمسار و آرادان

به گزارش خبرنگار مهر، افشین مشیری ظهر چهارشنبه در جلسه بررسی الگوی کشت شهرستان گرمسار و آرادان به میزبانی جهاد کشاورزی گرمسار بهره‌وری مناسب از منابع آب و خاک را هدف این نشست عنوان کرد و اظهار داشت: تنها راهکار برون رفت چالش کمبود آب مدیریت و اجرای طرح الگوی کشت است.

وی با تاکید بر اینکه اجرای طرح الگوی کشت تأمین امنیت غذایی و پایداری تولید را به همراه خواهد داشت، افزود: استفاده از فناوری‌های نوین، ارتقای بهره‌وری و کشت‌های جایگزین از هدف‌گذاری های جهاد کشاورزی است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان سمنان با تاکید بر اینکه تمرکز اصلی استان بر توسعه محصولات کم آب بر است، ابراز داشت: استفاده بهینه از منابع آبی و خاکی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

مشیری از تخصیص ۱۰ میلیون متر مکعب آب برای کشت پاییزه گرمسار و آرادان خبر داد و تصریح کرد: برای این دو شهرستان رعایت الگوی کشت در دستور کار است.

وی افزود: اجرای الگوی کشت متناسب با شرایط اقلیمی و خاکی می‌تواند کاهش هزینه‌ها و پایداری تولید، افزایش بهره‌وری و درآمد و حفظ و بهبود سلامت خاک را به همراه داشته باشد.