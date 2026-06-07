  1. استانها
  2. سمنان
۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۴۹

کاهش ۲۵ درصدی سطح کشت گندم در گرمسار؛ عملکرد در هکتار جبران کرد

کاهش ۲۵ درصدی سطح کشت گندم در گرمسار؛ عملکرد در هکتار جبران کرد

گرمسار- فرماندار گرمسار از کاهش ۲۵درصدی سطح کشت گندم در این شهرستان نسبت به سال زراعی گذشته خبر داد و گفت: با وجود این کاهش، عملکرد در هکتار افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی ظهر یکشنبه در خاتمه دیدار خود با رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان در جمع خبرنگاران از کاهش سطح کشت گندم در گرمسار به میزان ۲۵ درصد نسبت به سال زراعی گذشته خبر داد.

وی با بیان اینکه علیرغم این کاهش سطح کشت، شاهد افزایش عملکرد سطح گندم در اراضی کشت شده شهرستان گرمسار هستیم، افزود: برداشت محصول گندم در گرمسار بالغ بر ۱۵ هزار تن خواهد بود.

فرماندار گرمسار با بیان اینکه توجه به الگوی کشت را از اولویت های ضروری شهرستان دانست و تاکید کرد: از همه کشاورزان درخواست می کنیم برای بهینه سازی مصرف آب، حتما همکاری را با جهاد کشاورزی داشته باشند.

همتی با اشاره به اعتبارات حوزه آب و خاک، ابراز کرد: با توجه به اینکه گرمسار برای کشت گندم و جو وضعیت خوبی دارد، اعتبارات خوبی در حوزه آب و خاک هزینه شده و ما هم قول مساعد داده ایم که در کمیته برنامه ریزی شهرستان مساعدت لازم را داشته باشیم.

کد مطلب 6853056

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها