سردار جلایی: حلقه ارتباطی نخبگان و مدیران شهرستان باید تکمیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد جلایی ظهر چهارشنبه در چهارمین اجلاسیه مجمع نخبگان فومن با تأکید بر ضرورت ارتباط منسجم با مدیران شهرستان اظهار کرد: یکی از مهمترین چالشهای موجود، نبود یک ارتباط ساختارمند میان نخبگان، مجمع و مدیران تصمیمگیر است که باید با محوریت امام جمعه، فرماندار، نماینده شهرستان و دستگاههای متولی تکمیل شود.
مجمع برای تصمیمسازی تشکیل شده نه صرفاً گزارشنویسی
وی افزود: مجمع عالی بسیج با هدف احیای جریان مطالبه گری و تصمیمسازی تشکیل شده است؛ نخبگان بسیجی ایدهها را احصا میکنند، هیئتهای اندیشهورز شکل میگیرد و گزارشها تهیه میشود، اما مسئله اینجاست که این تصمیمسازیها باید به دست تصمیمگیران برسد و در فرآیندهای رسمی مانند کمیته برنامهریزی شهرستان لحاظ شود.
رئیس مجمع عالی بسیج گیلان با بیان اینکه مطالبهگری باید مستند، منطقی و مسئولانه باشد، تصریح کرد: اگر مطالبه درست شکل نگیرد، زمینه برای اعتراضهای نادرست و حتی اغتشاش فراهم میشود، در حالی که مطالبهگری مستند و مبتنی بر ظرفیت نخبگانی میتواند به مدیران کمک کند و مسیر اصلاح را هموار سازد.
سردار جلایی با انتقاد از برخی تصمیمهای شهری بدون نظر کارشناسی گفت: در پروژههایی مانند مبلمان شهری، ترافیک یا ساماندهی معابر، باید از نخبگان، معماران و متخصصان شهر نظرخواهی شود. اینکه تصمیمی گرفته شود و هزینهای از بیتالمال صرف شود بدون اینکه از ظرفیت کارشناسی استفاده شود، قابل قبول نیست و این دقیقاً محل مطالبه ماست.
مقابله با اشتغالهای آسیبزا با مطالبهگری اجتماعی
وی ادامه داد: یکی از وظایف مجمع، کمک به جمعآوری و کنترل اشتغالهای آسیبزا از طریق مطالبهگری اجتماعی است؛ از موضوع قلیانسراها تا استفاده از ظرفیت خانههای بهداشت برای کاهش آسیبهای اجتماعی مانند اعتیاد، همه اینها نیازمند هماهنگی شهرستانی و مطالبهگری هوشمند است.
رئیس مجمع عالی بسیج گیلان با اشاره به مشکلات معیشتی مردم گفت: مسائل مسکن، اشتغال، ازدواج، کمآبی و ناترازی انرژی به هم متصل هستند و نمیتوان آنها را جزیرهای حل کرد. اگر اشتغال پایدار ایجاد نشود، مشکل مسکن و ازدواج نیز پابرجا خواهد ماند.
مجمع باید در جریان پروژههای مهم شهرستان قرار گیرد
سردار جلایی با تأکید بر نظارت نخبگان بر پروژههای عمرانی گفت: در پروژههایی مانند ورودی شهر یا طرحهای عمرانی بزرگ، لازم است مجمع نخبگان در جریان جزئیات قرار گیرد و به مردم اطلاعرسانی شود. مردم باید بدانند که نخبگان شهر در جریان امور هستند و این باعث افزایش اعتماد عمومی خواهد شد.
وی تأکید کرد: حفظ نظام از اوجب واجبات است و این مهم با حل مسائل مردم و پاسخگویی شفاف محقق میشود. مجمع نخبگان عصاره فضائل ملت است و باید از این ظرفیت برای حل واقعی مشکلات استفاده کرد، نه صرفاً بیان انتقادات.
نتیجهمحوری اصل کار مجمع است
رئیس مجمع عالی بسیج گیلان با بیان اینکه فعالیتها باید نتیجهمحور باشد، خاطرنشان کرد: ما نتیجه را تعیین نمیکنیم، بلکه تکلیفمحور حرکت میکنیم؛ اگر خداوند اراده کند، نتیجه هم حاصل خواهد شد. مهم این است که مسیر درست انتخاب شود و کارها با اخلاص و پیگیری انجام گیرد.
سردار جلایی در پایان گفت: برای برداشتن گام عملی رو به جلو، لازم است نخبگان و اعضای کارگروههای مجمع بهصورت متناظر در جلسات فرمانداری و نشستهای تصمیمگیری دعوت شوند تا پیوند میان ایده، تصمیم و اجرا بهدرستی برقرار شود.
نظر شما