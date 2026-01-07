روش های تشخیص «ماسک استاندارد» را بشناسیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، سمیه عاقبت‌بخیر گفت: همزمانی آلودگی هوا با افزایش بیماری‌های تنفسی، ضرورت توجه به اقدامات پیشگیرانه از جمله استفاده از ماسک استاندارد را دوچندان کرده و انتخاب ماسک مناسب می‌تواند نقش مؤثری در کاهش انتقال عوامل بیماری‌زا داشته باشد.

وی افزود: یکی از روش‌های ساده تشخیص ماسک استاندارد، تست دیداری است؛ به طوری که در ماسک‌های سه‌لایه با کیفیت، به دلیل ضخامت مناسب لایه‌ها، اجسام از پشت ماسک به وضوح قابل مشاهده نیستند و نازک بودن ماسک می‌تواند نشانه کیفیت پایین آن باشد.

عاقبت‌بخیر با اشاره به لایه میانی ماسک‌های استاندارد، تصریح کرد: این لایه از جنس «ملت‌بلون» بوده و خاصیت غیرقابل اشتعال دارد؛ به‌گونه‌ای که در تماس با شعله، به‌جای سوختن ذوب می‌شود و این ویژگی یکی از شاخص‌های اصالت ماسک است.

وی ادامه داد: لایه بیرونی ماسک استاندارد باید خاصیت ضدآب داشته باشد و در صورت ریختن مقدار کمی آب روی آن، نباید نشتی به لایه داخلی مشاهده شود، چراکه نفوذ آب نشان‌دهنده غیراستاندارد بودن ماسک است.

عاقبت‌بخیر همچنین به تست تنفس اشاره کرد و گفت: ماسک استاندارد ضمن امکان تنفس طبیعی، مانع خروج پرقدرت هوا می‌شود و خاموش کردن شمع در هنگام استفاده از آن امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی تصریح کرد: لایه «ملت‌بلون» ماسک باید توانایی جذب بزاق و ترشحات دهان و بینی را داشته باشد و در صورت نبود این ویژگی، کارایی ماسک در جلوگیری از عبور میکروب‌ها و باکتری‌های تنفسی به‌طور محسوسی کاهش می‌یابد.

عاقبت‌بخیر تأکید کرد: استفاده از ماسک‌های غیراستاندارد می‌تواند سلامت افراد را به خطر انداخته و اثربخشی اقدامات پیشگیرانه را کاهش دهد، از این‌رو توصیه می‌شود شهروندان ماسک مورد نیاز خود را صرفاً از مراکز معتبر تهیه کنند.