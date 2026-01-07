به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاد دانشگاهی، علی منتظری رئیس جهاد دانشگاهی در حکمی ثریا احمدی مدیرکل دفتر مطالعات فرهنگی معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی را با حفظ سمت به عنوان «مسئول راه‌اندازی سازمان نوآوری‌های دانشجویان ایران» منصوب کرد.

در این حکم آمده است:

انتظار دارد ضمن هماهنگی با معاون فرهنگی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و اجرایی جهاد دانشگاهی و همچنین بر طبق اساسنامه موجود در مدت ۶ ماه اقدام لازم جهت راه‌اندازی و شروع فعالیت این سازمان به عمل آورید.

گفتنی است، ثریا احمدی با مدرک دکترای علوم ارتباطات اجتماعی و تألیف ۵ کتاب و انتشار بالغ بر ۳۷ مقاله علمی استادیار پژوهش جهاد دانشگاهی است.