امسال ۲۴۰ مددجوی یزدی با کمک مردم از زندان آزاد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی شاه حسینی در جلسه جلسه هیئت امنا ستاد مردمی دیه استان یزد که با حضور اعضا هیئت امنا به میزبانی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان یزد برگزار گردید به ارائه گزارش عملکرد پرداخته و در ادامه گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون تعداد ۲۴۰ مددجو با کمک‌های مردم دارالعباده و به همت این ستاد مردمی از زندان آزاد شدند و به آغوش گرم خانواده خود بازگشتند که در مقایسه با سال گذشته رشد ۶۰ درصدی آزادی را به همراه داشته است.

مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه استان در ادامه به ارائه گزارش در خصوص اقدامات و جشن‌های برگزار شده به مناسبت سالروز میلاد امام علی (ع) و روز پدر پرداخته و در این خصوص گفت: در تلاشیم تا به مناسبت مبعث حضرت رسول اکرم نیز اقدام به برگزاری پویش و گلریزان ویژه آزادی زندانیان غیر عمد بپردازیم.

گفتنی است در ادامه این نشست در خصوص برگزاری پویش‌های پیش رو و اقدامات فرهنگی این ستاد و همینطور ساخت برنامه تلویزیونی ماه مهربانی در ایام ماه مبارک رمضان گفتگو شد.

همچنین تعداد ۴۵ پرونده از مددجویان مشمول کمک از ستاد دیه توسط مدیر و کارشناسان نمایندگی ستاد دیه استان قرائت و مصوبات این پرونده‌ها به امضا اعضا این جلسه رسید.