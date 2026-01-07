  1. استانها
  2. یزد
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۲۳

امسال ۲۴۰ مددجوی یزدی با کمک مردم از زندان آزاد شدند

امسال ۲۴۰ مددجوی یزدی با کمک مردم از زندان آزاد شدند

یزد_ مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه استان یزد گفت: امسال تعداد ۲۴۰ مددجو با کمک های مردم دارالعباده به آغوش گرم خانواده بازگشتند که در مقایسه با سال گذشته رشد ۶۰ درصدی داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی شاه حسینی در جلسه جلسه هیئت امنا ستاد مردمی دیه استان یزد که با حضور اعضا هیئت امنا به میزبانی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان یزد برگزار گردید به ارائه گزارش عملکرد پرداخته و در ادامه گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون تعداد ۲۴۰ مددجو با کمک‌های مردم دارالعباده و به همت این ستاد مردمی از زندان آزاد شدند و به آغوش گرم خانواده خود بازگشتند که در مقایسه با سال گذشته رشد ۶۰ درصدی آزادی را به همراه داشته است.

مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه استان در ادامه به ارائه گزارش در خصوص اقدامات و جشن‌های برگزار شده به مناسبت سالروز میلاد امام علی (ع) و روز پدر پرداخته و در این خصوص گفت: در تلاشیم تا به مناسبت مبعث حضرت رسول اکرم نیز اقدام به برگزاری پویش و گلریزان ویژه آزادی زندانیان غیر عمد بپردازیم.

گفتنی است در ادامه این نشست در خصوص برگزاری پویش‌های پیش رو و اقدامات فرهنگی این ستاد و همینطور ساخت برنامه تلویزیونی ماه مهربانی در ایام ماه مبارک رمضان گفتگو شد.

همچنین تعداد ۴۵ پرونده از مددجویان مشمول کمک از ستاد دیه توسط مدیر و کارشناسان نمایندگی ستاد دیه استان قرائت و مصوبات این پرونده‌ها به امضا اعضا این جلسه رسید.

کد خبر 6716793

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • مجید IR ۱۸:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
      0 0
      پاسخ
      به امید آزادی همه زندانیان های غیر عمد

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه