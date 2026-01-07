محبی: تولید قدرت از کارکردهای اقامه نماز در جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین محبی در دومین اجلاسیه استانی نماز سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان با گرامیداشت یاد و خاطر شهدا افزود: نماز، نماد و معیار دینداری و به تعبیر امام خمینی (ره) کارخانه انسان‌سازی بوده و عالی‌ترین و نزدیکترین حالت ارتباط انسان با خداوند متعال و عامل جبران خطاها و گناهان است.

وی اضافه کرد: نماز می‌تواند گذشته را صاف و آینده را درخشان کند و نماز عالی‌ترین و عاشقانه‌ترین ارتباط انسان با خداوند متعال است.

محبی با تاکید بر سه کارکرد راهبردی این فریضه الهی افزود: نماز هم جسم و هم روح دارد، جسم نماز، ارکان و الفاظ آن و روح نماز، حضور قلب، توجه به معانی و احساس حضور در محضر پروردگار است.

معاون فرهنگی و تبلیغات حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه، با اشاره به تفاوت خواندن نماز و اقامه نماز گفت: اقامه نماز به این معناست که روح نماز در فرد و جامعه حاکم شود و جامعه‌ای که اقامه نماز دارد، ارزش‌های الهی را پیروی می‌کند.

وی، کارکرد دیگر نماز را تولید قدرت عنوان کرد و گفت: نماز قدرت مقاومت در برابر دشمن، نهی از گناه و منکر، تحمل بار مسئولیت، اداره جامعه و فرماندهی را به انسان می بخشد.

محبی افزود: نماز یک واعظ درونی دائمی ایجاد می‌کند که پنج بار در روز فرد را از منکرات نهی می‌کند که بالاترین منکر، تضعیف نظام اسلامی و سستی در برابر دشمن است و نمازگزار، قدرت ایستادگی در برابر این منکر را پیدا می‌کند.

وی همچنین با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری خطاب به فرماندهان سپاه، افزود: نماز برای تحمل بار سنگین مسئولیت، استخوان‌بندی محکمی ایجاد می‌کند.

معاون فرهنگی و تبلیغات حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه خاطر نشان کرد: نماز ستون خیمه دین است و اگر این ستون نباشد، خیمه فرو می‌ریزد.