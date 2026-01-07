به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین حسین حسینی بعدازظهر چهارشنبه در جلسه ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی استان کردستان، با اشاره به اهمیت تأمین مطالبات اقتصادی و معیشتی مردم اظهار کرد: دستگاههای اجرایی و قضائی موظف هستند در راستای کاهش مشکلات اقتصادی و ایجاد رضایتمندی عمومی، تصمیمات مؤثر و کارآمد اتخاذ کنند.
وی با بیان اینکه در حوزه انتخابات، ستاد انتخابات در استانداری و ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی در دادگستری استان فعال هستند، افزود: این ستادها بر روند مشارکت، سلامت و امنیت انتخابات نظارت مستمر دارند.
رئیسکل دادگستری کردستان با اشاره به نقش فضای مجازی و رسانهها در فرآیند انتخابات تصریح کرد: دشمنان نظام اسلامی با بهرهگیری از ظرفیتهای رسانهای و فعالیتهای مخرب، درصدد کاهش مشارکت مردم و خدشهدار کردن سلامت انتخابات هستند که هوشیاری عمومی در این زمینه ضروری است.
حسینی با قدردانی از بصیرت و هوشمندی مردم استان، ادامه داد: کنترل بازار، مقابله با گرانفروشی و رسیدگی به دغدغههای معیشتی مردم از وظایف مهم دستگاههای اجرایی و قضائی است و باید با جدیت دنبال شود.
وی تأکید کرد: مطالبهگری مردم از مسیر قانون مورد تأیید مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضائیه است، اما خروج از چارچوب قانون و تبدیل مطالبات به اغتشاش، به هیچ عنوان قابل قبول نیست و با عوامل ایجاد ناامنی برخورد قاطع و بدون اغماض صورت خواهد گرفت.
رئیسکل دادگستری استان کردستان افزود: دستگاه قضائی ضمن نظارت بر روند رفع مشکلات اقتصادی مردم، با هرگونه اعتراض و تجمع غیرقانونی و اقدامات اخلالگرانه در کوتاهترین زمان ممکن برخورد خواهد کرد.
حسینی از خانوادهها خواست با نظارت و مراقبت بیشتر بر نوجوانان و جوانان، مانع سوءاستفاده معاندین و دشمنان نظام شوند تا از تشکیل پروندههای قضائی و تبعات بعدی پیشگیری شود.
وی همچنین هشدار داد: با افرادی که در فضای مجازی در راستای تبلیغات دشمن یا تحریک مردم به اعتراضات غیرقانونی و اغتشاش فعالیت کنند، برخورد قانونی و قاطع صورت خواهد گرفت.
رئیسکل دادگستری کردستان در پایان بر نقش معتمدان، متنفذان، روحانیون و ماموستاهای استان تأکید کرد و گفت: توصیههای حکیمانه این افراد میتواند نقش مؤثری در پیشگیری از بروز ناآرامیها و حفظ آرامش و امنیت جامعه داشته باشد.
نظر شما