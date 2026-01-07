ضربه به سوداگران ارز ترجیحی؛ هزاران تن کالای اساسی از انبارها کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه با هدف صیانت از امنیت اقتصادی و آرامش بازار از یک ماه قبل با توجه به اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، مجموعهای از اقدامات پیشگیرانه و پیشبینانه در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت، گفت: در ابتدای دی ماه قرارگاه مبارزه با احتکار کالای اساسی به منظور مقابله با هرگونه احتکار و اخلال در نظام تشکیل شد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با تاکید براینکه کارشناسان این پلیس با رصد مستمر زنجیره تأمین، توزیع و انبارش کالاهای اساسی، طرحهای نظارتی ویژهای را با همکاری دستگاههای متولی از جمله وزارت صمت، تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از مصرفکنندگان اجرا میکنند، بیان داشت: در ده روز گذشته در بازدیدهای صورت گرفته توسط تیم بازرسی تلفیقی کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی موفق به کشف بیش از ۷ هزار تن انواع کالای اساسی از جمله برنج، روغن، فراوردههای گوشتی و …و دستگیری ۷۱ نفر از متهم شدند.
سردار رحیمی با تاکید براینکه پلیس امنیت اقتصادی فراجا با هوشیاری کامل، اجرای سیاستهای اقتصادی کشور را رصد کرده و با اقدامات پیشگیرانه و قاطع، اجازه نخواهد داد سودجویانو سوداگران اقتصادی امنیت و آرامش بازار را خدشهدار کنند، بیان داشت: شهروندان محترم در صورت مشاهده هرگونه احتکار کالا، عرضه خارج از توزیع شبکه کالاهای اساسی و دیگر جرایم و مفاسد اقتصادی مراتب را از طریق ستاد خبری ۳۰۱۱۰ اعلام نمایند.
