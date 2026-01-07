به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامییگانه ظهر چهارشنبه در نشست قرارگاه اقتصادی استان اظهار کرد: طبق تأکید رئیسجمهور، نظارت بر تأمین و توزیع کالاهای اساسی یک اولویت مهم است و ایجاد شبکهای مناسب از انبار تا مصرفکننده ضروری است.
وی افزود: با انتقال یارانهها از تولید به مصرف، افزایش قیمت این کالاها انتظار میرود.
استاندار اردبیل بیان کرد: بازرسیهای بازار برای جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت، کمفروشی و احتکار در این طرح، وظیفه تیمهای نظارتی است.
وی با اشاره به پیگیریها در حوزه نهادههای دامی گفت: تأمین این اقلام در جریان است و در زمینه کالاهای ضروری مشکلی نداریم.
امامییگانه از مردم خواست خریدهای خود را بهویژه با کالابرگ انجام دهند.
وی در پایان با اشاره به دیدار با بازاریان تأکید کرد: مسائل بازار باید از طریق قانونی و توسط نهادهای مربوطه حل شود تا آرامش بازار و مردم حفظ گردد.
