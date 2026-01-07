  1. استانها
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۳۱

۱۵ تن روغن خوراکی احتکار شده از انبارهای غیرمجاز جنوب شرق تهران کشف شد

ورامین- فرمانده انتظامی شرق استان تهران، سردار دلاور القاصی‌مهر از کشف ۳ انبار احتکار روغن خوراکی در ورامین خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار دلاور القاصی‌مهر، ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از کشف ۳ انبار احتکار روغن خوراکی در ورامین خبر داد.

وی افزود: با اشراف اطلاعاتی مأموران پلیس و با همکاری کارشناسان سازمان صمت و تعزیرات حکومتی، ۱۵ تن روغن خوراکی از این انبارها کشف شد.

القاصی‌مهر با بیان اینکه یک نفر محتکر در این رابطه دستگیر و پرونده او برای رسیدگی قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارسال شد، تصریح کرد: سه انبار احتکار روغن نیز با دستور قضائی پلمب شد.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران در پایان تأکید کرد: پلیس شرق استان تهران برخورد قاطع با مخلان اقتصادی و محتکران کالاهای اساسی را به‌صورت ویژه در دستور کار دارد.

