به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالنبی موسوی‌فرد ظهر امروز چهارشنبه در جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی مراسم چهل و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: در برگزاری جشن نیمه‌شعبان باید مردمی‌سازی برجسته شود و دستاوردهای نظام در دهه فجر به نمایش گذاشته شود تا مردم آگاه شوند از چه پیشرفت‌هایی بهره برده‌اند.

وی افزود: برای برگزاری جشن نیمه شعبان هر ساله محله‌ها و مساجد برنامه دارند اما توصیه می‌شود امسال این جشن به‌صورت متمرکز در نقطه‌ای از شهر اهواز و شهرستان‌ها برگزار شود که می‌تواند اثرات مثبتی داشته باشد.

موسوی‌فرد ادامه داد: برای سال‌های آینده نیز، مکانی دائمی برای برگزاری جشن‌های نیمه شعبان و غدیر تعیین شود تا مردم هر سال در همان مکان جشن بگیرند و این مکان ثابت باقی بماند.

امام جمعه اهواز بر اهمیت فضاسازی محیطی و مردمی‌سازی جشن نیمه شعبان تأکید کرد و گفت: دستگاه‌ها ملزم به تعیین سهم خود برای فضاسازی این جشن‌ها و آئین‌های دهه فجر هستند و باید خدمات خود را افزایش دهند تا اثرگذاری بیشتری داشته باشد.

وی با تأکید بر نمایش دستاوردهای نظام، خواستار فعالیت بیشتر صدا و سیما و فضای مجازی در این زمینه شد تا تلاش‌های دشمن برای به تصویر کشیدن جنبه‌های منفی ناکام بماند.

موسوی‌فرد همچنین بر ضرورت تشکیل تیمی از استانداری برای نظارت بر گرانی‌ها و جلوگیری از احتکار تأکید کرد و خواستار مداخله دادستانی در این زمینه شد.