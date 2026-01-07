  1. استانها
  2. سمنان
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۴۶

قدردانی دانش‌آموزان گرمساری از مأموران پلیس با اهدای گل

قدردانی دانش‌آموزان گرمساری از مأموران پلیس با اهدای گل

سمنان- جمعی از دانش‌آموزان شهرستان گرمسار با حضور در جمع مأموران نیروی انتظامی و با اهدای شاخه‌های گل، از خدمات و تلاش‌های آنان قدردانی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ظهر چهارشنبه جمعی از دانش آموزان شهرستان گرمسار، با اهدای شاخه گل از مأموران نیروی انتظامی و حافظان امنیت مردم، قدردانی کردند.

این دانش آموزان از پلیس بابت برقراری نظم و امنیت در شهرستان گرمسار قدردانی کردند. در این مراسم جمعی از معلمان و همچنین اولیای دانش آموزان شهرستان گرمسار هم حضور داشتند.

دانش آموزان گرمساری در این مراسم ضمن قدردانی از خدمات نیروی انتظامی، این نیروی خدوم را بازوی تأمین امنیت ایران اسلامی به خصوص در بزنگاه‌های حساس تاریخ معاصر نامیدند.

دانش آموزان گرمساری همچنین در این مراسم بیانیه‌ای را قرائت کرده و در آن نیروی انتظامی را حافظ امنیت و عامل آرامش مردم در سراسر ایران اسلامی دانستند.

حاضران در این مراسم همچنین نیروی انتظامی را عاملان حفظ امنیت و حافظان صلح کشورمان دانستند و با اشاره به حوادث اخیر، بار دیگر بر حفظ آرمان‌های انقلاب اسلامی و شهدا تاکید کردند.

کد خبر 6716904

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه