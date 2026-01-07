به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ظهر چهارشنبه جمعی از دانش آموزان شهرستان گرمسار، با اهدای شاخه گل از مأموران نیروی انتظامی و حافظان امنیت مردم، قدردانی کردند.

این دانش آموزان از پلیس بابت برقراری نظم و امنیت در شهرستان گرمسار قدردانی کردند. در این مراسم جمعی از معلمان و همچنین اولیای دانش آموزان شهرستان گرمسار هم حضور داشتند.

دانش آموزان گرمساری در این مراسم ضمن قدردانی از خدمات نیروی انتظامی، این نیروی خدوم را بازوی تأمین امنیت ایران اسلامی به خصوص در بزنگاه‌های حساس تاریخ معاصر نامیدند.

دانش آموزان گرمساری همچنین در این مراسم بیانیه‌ای را قرائت کرده و در آن نیروی انتظامی را حافظ امنیت و عامل آرامش مردم در سراسر ایران اسلامی دانستند.

حاضران در این مراسم همچنین نیروی انتظامی را عاملان حفظ امنیت و حافظان صلح کشورمان دانستند و با اشاره به حوادث اخیر، بار دیگر بر حفظ آرمان‌های انقلاب اسلامی و شهدا تاکید کردند.