نیروهای اطلاعاتی یک انبار بزرگ احتکار کالا در جیرفت را کشف کردند

جیرفت- مدیر کل صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان از کشف انبار بزرگ احتکار کالاهای اساسی توسط نیروهای اطلاعاتی شهرستان جیرفت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عرب بنی اسد، ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای تشدید نظارت‌ها بر بازار و مقابله با سودجویی فرصت‌طلبان، طی بازرسی‌های صورت گرفته با هماهنگی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره اطلاعات شهرستان جیرفت و با حضور نمایندگان حراست و معاونت بازرسی اداره کل صمت جنوب استان کرمان مقدار قابل توجهی برنج و روغن طرح تنظیم بازار که به صورت غیرقانونی دپو شده بود، کشف و توقیف شد.

وی افزود: ارزش ریالی محموله احتکار شده شامل برنج و روغن، بالغ بر ۳۷ میلیارد ریال برآورد شده است.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان بر عزم جدی دستگاه‌های نظارتی در برخورد با مخلان اقتصادی تأکید کرد و اظهار داشت: در شرایطی که تأمین کالاهای اساسی اولویت اصلی دولت است، احتکار این اقلام مصداق اخلال در نظم اقتصادی و ضربه زدن به سفره مردم است.

عرب بنی اسد، ادامه داد: پرونده واحد صنفی متخلف به فوریت برای رسیدگی و صدور رأی قاطع به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان ارسال شده است.

مدیرکل صمت جنوب کرمان افزود: با توجه به شرایط کنونی بازار و نیاز مبرم مردم به این اقلام، هرگونه دپو و خروج کالا از شبکه توزیع رسمی با برخورد بسیار جدی و قاطع نهادهای نظارتی مواجه خواهد شد و اجازه نخواهیم داد عده‌ای با احتکار، معیشت مردم را به بازی بگیرند.

