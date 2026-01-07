نیروهای اطلاعاتی یک انبار بزرگ احتکار کالا در جیرفت را کشف کردند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عرب بنی اسد، ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای تشدید نظارت‌ها بر بازار و مقابله با سودجویی فرصت‌طلبان، طی بازرسی‌های صورت گرفته با هماهنگی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره اطلاعات شهرستان جیرفت و با حضور نمایندگان حراست و معاونت بازرسی اداره کل صمت جنوب استان کرمان مقدار قابل توجهی برنج و روغن طرح تنظیم بازار که به صورت غیرقانونی دپو شده بود، کشف و توقیف شد.

وی افزود: ارزش ریالی محموله احتکار شده شامل برنج و روغن، بالغ بر ۳۷ میلیارد ریال برآورد شده است.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان بر عزم جدی دستگاه‌های نظارتی در برخورد با مخلان اقتصادی تأکید کرد و اظهار داشت: در شرایطی که تأمین کالاهای اساسی اولویت اصلی دولت است، احتکار این اقلام مصداق اخلال در نظم اقتصادی و ضربه زدن به سفره مردم است.

عرب بنی اسد، ادامه داد: پرونده واحد صنفی متخلف به فوریت برای رسیدگی و صدور رأی قاطع به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان ارسال شده است.

مدیرکل صمت جنوب کرمان افزود: با توجه به شرایط کنونی بازار و نیاز مبرم مردم به این اقلام، هرگونه دپو و خروج کالا از شبکه توزیع رسمی با برخورد بسیار جدی و قاطع نهادهای نظارتی مواجه خواهد شد و اجازه نخواهیم داد عده‌ای با احتکار، معیشت مردم را به بازی بگیرند.