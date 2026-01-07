آدرس اشتباهی گرانی بلیت هواپیما

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انجمن هواپیمایی، افزایش قیمت دلار منجر به صعود قیمت بلیت هواپیما شده است و خرید بلیت هواپیما را برای بسیاری از مردم طبقه متوسط دشوار کرده است؛ به طوری که حالا انجمن شرکت های هواپیمایی خبر می دهد که میزان پروازهای داخلی در شش ماه نخست امسال حدود ۱۹ درصد کاهش داشته است؛ با این حال مقامات دولتی و نمایندگان مجلس بدون اشاره به جهش ۱.۸ برابری قیمت ارز مورد استفاده ایرلاین ها، شرکت های هواپیمایی را مقصر افزایش قیمت بلیت هواپیما نشان می دهند.

افزایش قیمت بلیت هواپیما نتیجه مستقیم افزایش نرخ ارز تسعیر است که از تیرماه تاکنون حدود ۱.۸ برابر شده است. با توجه به اینکه ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه‌های ایرلاین‌ها ارزی است، رشد نرخ ارز، افزایش هزینه سوخت (تا ۲۴ برابر)، عوارض و خدمات دلاری، باعث رشد قیمت تمام‌شده بلیت شده است.

با وجود این افزایش هزینه‌ها، به دلیل کاهش تقاضا، بسیاری از بلیت‌ها کمتر از سقف مصوب فروخته می‌شوند. هم‌زمان، تحریم‌ها و زمین‌گیری حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد ناوگان، صنعت هوایی کشور را با بحران جدی مواجه کرده است.



با این حال مقامات دولتی فرافکنی کرده و توپ افزایش قیمت بلیت هواپیما را به زمین ایرلاین ها می اندازند.

چندی پیش یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در یک نشست خبری گفت که در خصوص بلیط هواپیما، لازم است نکته‌ای را عرض کنم. بله، آزادسازی طبق اسناد بالادستی انجام شده است، اما متأسفانه در برخی موارد این آزادسازی‌ها با رهاسازی در بعضی مسیرها و برخی ایام اشتباه گرفته می‌شود.

وی در ادامه تاکید کرد: در یکی از مسیرهای پروازی داخلی، حدود دو هفته پیش شخصاً در حال رصد بودم؛ پرواز تهران_بوشهر با قیمتی حدود ۹ و نیم میلیون تومان برای یک پرواز داخلی قیمت‌گذاری شده بود. قاعدتاً در مسیر پروازی تهران–مشهد نیز این اتفاق تکرار می شود و متأسفانه در برخی مواقع شاهد چنین اتفاقاتی با قیمت‌های بسیار بالا برای پروازهای کشور هستیم.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی همچنین تاکید کرد: خواهشی که از دوستان عزیزمان در سازمان هواپیمایی، شرکت‌های مختلف و مراجع نظارتی این حوزه وجود دارد این است که واقعاً در بحث بلیط هواپیما، آزادسازی بله انجام شده و ما نیز به موضوع عرضه و تقاضا، رقابت و همه این موارد قائل هستیم، اما در برخی مواقع قیمت‌ها به‌گونه‌ای افزایش پیدا می‌کند که در حوزه بلیط هواپیما با نرخ‌های بسیار بالایی مواجه می‌شویم.



این ادعاهای یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اما با واکنش مقصود اسعدی سامانی مواجه شد.

اسعدی سامانی در توضیحات خود به شرق تاکید می کند که متاسفانه سخنگوی سازمان تعزیرات اطلاعات نادرستی را به مردم منتقل می‌کند؛ چرا نرخ سقف پرواز تهران_ بوشهر حدود ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است و احتمالاً نرخ ۹.۵ میلیون تومانی اعلام شده توسط سخنگوی سازمان تعزیرات مربوط به پروازهای بیزنس کلاس است.



دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی به شرق توضیح می دهد که برخلاف اظهارات سخنگوی محترم سازمان تعزیرات حکومتی، رهاسازی در نرخ بلیط هواپیما اتفاق نیفتاده است؛ بلکه قیمت بلیت هواپیما با توجه به قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه و بر اساس آرای دیوان عدالت اداری، توسط شرکت‌های هواپیمایی و با هماهنگی کامل سازمان هواپیمایی کشوری و شورای عالی هواپیمایی تعیین می‌شود.

وی همچنین توضیح می دهد: شورای عالی هواپیمایی نرخ ارزی هر صندلی را در اردیبهشت‌ماه سال جاری ۴۸ دلار تأیید کرده است؛ البته در آن مقطع نرخ دلار ۶۸ هزار و ۸۸۰ تومان بوده است. با توجه به اینکه از اوایل شهریورماه، بانک مرکزی ارز شرکت‌های هواپیمایی را به تالار دوم ارجاع داده و این ارز با نرخی بالاتر از ۱۰۰ هزار تومان و اخیراً حدود ۱۲۶ هزار تومان تأمین می‌شود، طبیعتاً لازم است این موضوع در محاسبات لحاظ شود.

سامانی در ادامه تاکید می کند: از آنجا که حدود ۷۰ درصد هزینه عرضه هر صندلی به‌صورت ارزی است، قطعاً این تغییر نرخ ارز در قیمت تمام‌شده هر صندلی تأثیر خود را خواهد گذاشت و نرخ‌های جدیدی که در حال حاضر شرکت‌ها عرضه می‌کنند به سازمان هواپیمایی کشوری اعلام شده و سازمان هواپیمایی کشوری نیز این موضوع را در ستاد تنظیم بازار مطرح کرده است. در نهایت، ستاد تنظیم بازار هم با توجه به تغییر نرخ ارز و تغییر نرخ تبدیل ارز که همان‌طور که عرض شد ارز شرکت‌ها به تالار دوم منتقل شده این تغییر نرخ‌ها را تأیید کرده است.

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی همچنین توضیح می دهد: بر این اساس، در حال حاضر سقف نرخ مسیر تهران، بر مبنای نرخ جدید و نرخی که شرکت‌ها عرضه می‌کنند، حدود ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است و قیمتی که سخنگوی محترم سازمان تعزیرات اعلام کرده‌اند، احتمالاً مربوط به نرخ بیزینس‌کلاس بوده که در واقع به نوعی خلط مبحث یا فرافکنی محسوب می‌شود؛ چرا که نرخ بیزینس‌کلاس تا ۷۵ درصد بالاتر از سقف نرخ اکونومی است.

این مقام صنفی همچنین می گوید: طبیعتاً تا زمانی که نرخ ارز تثبیت نشود و بانک مرکزی ارز را با نرخ ثابت در اختیار شرکت‌های هواپیمایی قرار ندهد، تغییر در سقف نرخ بلیت اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. البته در حال حاضر، با توجه به شرایط بازار و اینکه در فصل کم‌مسافر یا فصل رسیدن قرار داریم، اکثر مسیرها بلیت ها را با ۵۰ درصد یا حتی بیش از ۵۰ درصد پایین‌تر از سقف نرخ عرضه می‌کنند که این موضوع نشان می‌دهد بازار از نظر تقاضای سفر در شرایط مناسبی قرار ندارد.



شرکت‌های هواپیمایی هم توضیح می‌دهند که افزایش قیمت بلیت هواپیما ناشی از افزایش نرخ ارز است، نه رهاسازی یا تصمیم خودسرانه شرکت‌های هواپیمایی. آنها تاکید می کنند که از تیرماه امسال تاکنون، نرخ ارز تسعیر شرکت‌های هواپیمایی حدود ۱.۸ برابر شده و از حدود ۷۰ هزار تومان به بیش از ۱۲۶ هزار تومان رسیده است. از آنجا که حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه‌های ایرلاین‌ها ارزی است، این افزایش نرخ ارز به‌طور مستقیم بر قیمت تمام‌شده بلیت تأثیر گذاشته و باعث افزایش حدود ۲۴ درصدی نرخ بلیت شده است.

علاوه بر این، هزینه‌هایی مانند مالیات، عوارض دولتی، خدمات فرودگاهی، ناوبری، تعمیر و نگهداری، تأمین قطعات از تالار دوم ارز و همچنین افزایش ۲۴ برابری قیمت سوخت هواپیما فشار مضاعفی بر شرکت‌های هواپیمایی وارد کرده است. این در حالی است که ایرلاین‌ها هیچ یارانه یا تخفیف دولتی دریافت نمی‌کنند.

در نتیجه افزایش هزینه‌ها، تقاضای سفر هوایی کاهش یافته و تعداد مسافران در شش‌ماهه نخست سال حدود ۱۹ درصد کمتر شده است. با وجود افزایش هزینه‌ها، به دلیل نبود کشش تقاضا، بسیاری از بلیت‌ها در عمل پایین‌تر از سقف مصوب فروخته می‌شوند.

هم‌زمان، صنعت هوایی کشور با مشکلات جدی مانند تحریم‌ها، کمبود قطعات، زمین‌گیری ۴۰ تا ۴۵ درصد ناوگان، فرسودگی هواپیماها و بدهی شرکت‌ها مواجه است که این شرایط منجر به کاهش ظرفیت، افزایش قیمت بلیت و تضعیف وضعیت ایمنی و کارایی حمل‌ونقل هوایی کشور شده است.