به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رسول زمانی شامگاه یکشنبه در مراسم شهادت حضرت رقیه در آستان حضرت علی بن باقر(ع) مشهد اردهال کاشان با بیان اینکه هر فردی ممکن است یک سری عادت‌هایی را دارد، اظهار کرد: این عادت‌ها ممکن است فردی و حتی اجتماعی باشد و این عادت ممکن است درست یا غلط است.

وی ابراز کرد: عادت غلط سریع‌تر نسبت به یک سنت حسنه در جامعه رواج پیدا می‌کند و نمونه آن رسم و رسوم‌های غلطی است که در جامعه وجود دارد و یکی از آن عادت‌های غذایی است که در گذشته وجود نداشت و همین موضوع باعث می‌شد که بیماری کمتری به آن مبتلا می‌شوند.

این کارشناس مذهبی ضمن اشاره به بیماری‌های جدید به واسطه عادت‌های بد غذایی در جامعه تصریح کرد: امیرالمومنین در روایتی ذکر کرده است که من به شما نسخه درمان می‌دهم که هیچ موقع نیاز به طب و دارو و طبیب نداشته باشی و اول اینکه هر موقع گرسنه بودی سر سفره بنشین و دوم اینکه زمانی از سر سفره بلند شو که هنوز احساس گرسنگی داشته باشی و سوم اینکه غذا را کامل بجوید و چهارم اینکه قبل از خواب قضای حاجت داشته باشی.

وی خاطرنشان کرد: ممکن است عادت‌ها فکری، عملی، رفتاری و یا قلبی باشد و مردم شام که عادت فکری، رفتاری، قلبی نسبت به امیرالمومنین و اهل بیت داشتند، توسط حضرت رقیه(س) از بین رفت در حالی که با علی و اولاد علی دشمنی داشتند و ذهن‌ها شست‌وشو شده بود.

حجت‌الاسلام زمانی ضمن اشاره به وجود محبین اهل بیت(ع) در سوریه اظهار کرد: نام حضرت علی(ع) به برکت وجود حضرت رقیه(س) می‌درخشد لذا در زمان حمله داعشی‌ها و تکفیری‌ها که قصد داشتند نام اهل بیت را حذف کنند اما به لطف خدا به هدف خود نرسیدند.

وی با بیان اینکه نظام سلطه برای حاکمیت بر مردم عادت‌های مردم را تغییر داد، تاکید کرد: اربعین ترک عادت‌های غلط و شروع عادت‌های قشنگ زندگی است و همه یک آرامش قلبی دارند.

این کارشناس مذهبی ضمن اشاره به جنگ اخیر خاطرنشان کرد: تاریخ روایت خواهد کرد که مردم با وجود شهادت رهبر مقتدر و فرماندهان و نظامیان ارشد و جنگ تحمیلی اما پرچم را رها نکردند و به فرمان رهبرشان در خیابان‌ها حضور پیدا کردند و عادت‌های زیبایی را خلق کردند و چقدر قشنگ است که زندگی ما جهادی باشد و بوی امام زمان بدهد.

وی با بیان اینکه عادت‌های غلط منطقه و جامعه خود را تغییر بدهیم، افزود: این ایام برای رهبر مقتدر خود دعا کنیم و دشمن قصد دارد این روزها و شب‌ها رهبر عزیزمان را از دست ما بگیرد و امیدواریم با دعای مردم در اهداف شوم خود ناکام بمانند.