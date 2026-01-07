تاج: شمسایی مورد حمایت فدراسیون است/ تیم ملی باید اولویت همه باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال با تأکید بر محبوبیت رشته فوتسال در میان مردم گفت: خوشحالیم که سالهاست تیم ملی فوتسال ایران با افتخارآفرینیهای مکرر در قاره آسیا موجب مباهات و خوشحالی مردم میشود و این توقع ملی همچنان وجود دارد که همه جز قهرمانی از ما انتظار نداشته باشند.
وی افزود: اینکه هر سال یکی از بازیکنان ما بهعنوان بهترین بازیکن آسیا انتخاب میشود، نشاندهنده استعدادهای خوب و لیگ پویای فوتسال ایران است و امروز اینجا هستیم تا بار دیگر عهد ببندیم برای کسب افتخار و اعتبار در فوتسال آسیا به میدان برویم.
رئیس فدراسیون فوتبال با اعلام حمایت از کادر فنی تیم ملی فوتسال گفت: من به کادر فنی تیم ملی فوتسال اعتقاد قلبی دارم، هم آقای شمسایی، هم دستیاران ایشان و هم آقایان اصولی، دبیری و کامیانی از تجربه و کارآمدی کافی برخوردارند و چشمانداز ما درخشش در جام جهانی و رفتن روی سکو است. به همین دلیل لازم است شانهبهشانه هم برای برداشتن بارهای بزرگ پیش برویم.
تاج با اشاره به نقد مطرحشده از سوی سرمربی و کادر فنی تیم ملی فوتسال درباره در اختیار نگذاشتن بازیکنان ملیپوش از سوی باشگاه گیتیپسند گفت: اولویت تیم ملی است. سیاست ما در فدراسیون فوتبال تقویت باشگاههاست و به رشد آنها باور داریم، اما این رفتار که مانع از حضور بازیکنان در اردوهای تیم ملی شوند پذیرفتنی نیست و قطعاً در این موضوع از کادر فنی و آقای شمسایی حمایت تمام و کمال میکنیم.
گفتنی است در این نشست فرزین دبیری عضو هیئترئیسه فدراسیون فوتبال، احسان کامیانی رئیس کمیته فوتسال، احسان اصولی، وحید شمسایی، شهاب سفالمنش، ابوالفضل کریمیان و تمامی بازیکنان دعوتشده به تیم ملی حضور داشتند و درباره حضور مقتدرانه تیم ملی در جام ملتهای آسیا ۲۰۲۶ اندونزی به تبادل نظر پرداختند.
بر اساس این گزارش، تیم ملی فوتسال ایران امروز ساعت ۱۷ تمرین تاکتیکی خود را در سالن فوتسال مرکز ملی فوتبال برگزار خواهد کرد.
