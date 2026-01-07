  1. بین الملل
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۴۳

جوزف عون: شمار نیروهای ارتش لبنان افزایش می‌یابد

رئیس‌جمهور لبنان با اشاره به افزایش شمار نیروهای ارتش این کشور طی هفته‌های آینده گفت که بیروت از تصمیم هر کشوری برای ابقای نیروهایش در جنوب لبنان پس از عقب‌نشینی یونیفل استقبال ‌می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رئیس جمهور لبنان اعلام کرد که شمار نیروهای ارتش این کشور طی هفته های آینده افزایش خواهد یافت.

بر اساس این گزارش، «جوزف عون» همچنین گفت این کشور از تصمیم هر کشوری برای ابقای نیروهایش در جنوب لبنان پس از عقب نشینی نیروهای یونیفل از این کشور در پایان سال ۲۰۲۷ استقبال می کند.

این اظهارات رئیس جمهور لبنان در حالی است که ارتش رژیم صهیونیستی اخیرا با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که چندین حمله هوایی به جنوب لبنان انجام داده که نشانه دیگری از نقض آتش‌بس توسط اسرائیل در قبال لبنان و گروه های مقاومت به‌ویژه حزب‌الله است.

