۱۷ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۳۷

واکنش «اردوغان» به ادعای آمریکا درباره تبعید «مادورو» به ترکیه

واکنش «اردوغان» به ادعای آمریکا درباره تبعید «مادورو» به ترکیه

رئیس‌جمهور ترکیه ادعاها درباره دریافت هر گونه پیشنهاد از سوی آمریکا برای پناهندگی دادن به رئیس‌جمهور ربوده شده ونزوئلا را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمور ترکیه دریافت هر گونه پیشنهاد یا درخواست از سوی آمریکا را برای پناهندگی دادن به «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهور ربوده شده ونزوئلا تکذیب کرد.

بر اساس این گزارش، در حالی که پیش از این برخی مقام های آمریکایی مدعی شده بودند ترکیه یکی از مقاصد پیشنهادی برای خروج امن مادورو بوده است، اردوغان تأکید کرد که هیچ اطلاعاتی در این زمینه دریافت نکرده است.

«لیندسی گراهام» سناتور جمهوریخواه تندرو و طرفدار ترامپ از جمله مقام های آمریکایی است که مدعی شده بودند «نیکلاس مادورو گزینه امن فرار به ترکیه را روی میز داشت و آن را نپذیرفت و به علت اینکه در محاسباتش درباره ترامپ اشتباه کرد، اکنون در زندان است».

این تحولات در حالی است که بر اساس گزارش رسانه ها، نوع واکنش مقام های ارشد ترکیه از جمله اردوغان به ربوده شدن مادورو از سوی آمریکا، در محافل داخلی این کشور با واکنش‌های انتقادی روبه‌رو شده و به موضوعی بحث‌برانگیز در محافل سیاسی و رسانه‌ای تبدیل شده است.

وزارت امور خارجه ترکیه هم پس از ربوده شدن مادورو، بدون محکوم کردن این اقدام تنها از دو طرف خواستار خویشتن داری شد.

