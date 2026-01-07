به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رضایی‌کوچی عصر چهارشنبه در اجلاس نظام مهندسی ساختمان هرمزگان با اشاره به نهایی شدن اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان، اظهار کرد: این طرح به هیئت‌رئیسه مجلس ارسال شده و پیش‌بینی می‌شود هفته آینده اعلام وصول شود تا فرآیند بررسی آن آغاز شود.

وی با بیان اینکه در تدوین این طرح تلاش شده نظرات بدنه مهندسی کشور به‌طور جدی لحاظ شود، افزود: یکی از مهم‌ترین رویکردهای مجلس، تعریف دقیق و صحیح از جایگاه نظام مهندسی ساختمان است؛ چراکه در سال‌های گذشته این نهاد عملاً از استقلال برخوردار نبوده و تحت فشار دستگاه‌هایی مانند شهرداری‌ها قرار داشته است.

رضایی‌کوچی ادامه داد: گزارش‌های مهندسان ناظر درباره تخلفات ساختمانی اغلب ضمانت اجرایی نداشت و همین مسئله موجب تضعیف نقش نظارتی مهندسان می‌شد، اما در اصلاح قانون جدید تأکید شده است که گزارش‌های نظام مهندسی لازم‌الاجرا بوده و دستگاه‌هایی همچون شهرداری‌ها، وزارتخانه‌ها و حتی دستگاه قضائی مکلف به رسیدگی و برخورد هستند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به وضعیت بازار مسکن کشور تصریح کرد: امروز کشور حداقل به ۶ میلیون واحد مسکونی جدید نیاز دارد و عدم تعادل بین عرضه و تقاضا موجب شده حتی اقشار متوسط نیز توان خانه‌دار شدن نداشته باشند.

وی با بیان اینکه مجلس بسته‌ای از قوانین حمایتی برای رونق ساخت‌وساز در اختیار دولت قرار داده است، گفت: کشور ما از نظر زمین، مصالح ساختمانی و نیروی انسانی متخصص هیچ کمبودی ندارد؛ کمتر از یک درصد از مساحت کشور به بافت مسکونی اختصاص یافته، اما به دلیل عدم عرضه زمین و احتکار آن در اختیار برخی دستگاه‌ها، قیمت زمین به ۵۰ تا ۶۰ درصد بهای تمام‌شده مسکن رسیده است.

رضایی‌کوچی تأکید کرد: دولت این امکان را دارد که با الحاق زمین به محدوده شهرها و واگذاری قطعات به مردم، رضایتمندی عمومی ایجاد کند. حتی در کلانشهرها نیز می‌توان با مدل‌های مشارکتی، زمین را به چند خانوار واگذار کرد. وقتی زمین، دانش فنی، مصالح و تسهیلات بانکی وجود دارد، افزایش قیمت مسکن توجیهی ندارد.

وی با اشاره به مکاتبه اخیر خود با رئیس‌جمهور گفت: از دولت خواسته‌ایم سامانه‌های ثبت‌نام مسکن در سراسر کشور فعال شود تا شناسایی دقیق خانوارهای فاقد مسکن انجام و زمین در اختیار مردم قرار گیرد؛ بر اساس گزارش‌های مجلس، حداقل ۶ میلیون خانوار نیازمند مسکن هستند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس همچنین با تأکید بر لزوم ارتقای کیفیت ساخت‌وساز، خاطرنشان کرد: عمر مفید ساختمان‌ها در کشور پایین است و باید با استفاده از مصالح باکیفیت و نظارت مؤثر، ساختمان‌های مقاوم و ماندگار ساخته شود. مهندس، فرمانده اصلی پروژه ساختمانی است و نباید نقش او تضعیف شود.

وی در پایان با اشاره به ظرفیت بالای مهندسان کشور گفت: بیش از ۵۰۰ هزار مهندس عمران در کشور داریم که سرمایه انسانی ارزشمند محسوب می‌شوند. اگر تولید مسکن رونق بگیرد، هم اشتغال مهندسان تأمین می‌شود و هم بخش مهمی از مشکلات اقتصادی کشور کاهش خواهد یافت.