سردار اهوازیان: حاج قاسم یک دیپلمات برجسته جهانی بود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالفتاح اهوازیان عصر چهارشنبه در یادواره ۲۰۰ شهید والامقام در مسجد جامع رحیم‌آباد اظهار کرد: ما امروز احتیاج به تریبون داریم و این جایگاه مقدس همان تریبونی است که ما باید شهدا، مقاومت و رهبر معظم انقلاب اسلامی را در وجود خودمان و فرزندانمان تکثیر کنیم.

فرمانده دوران دفاع مقدس با بیان اینکه امروز آمدیم تا ایمانمان را راستی آزمایی کنیم، گفت: شهدا رهرو می‌خواهند و به فرموده امام راحل ما در محاصره اقتصادی فرزند رمضانیم و در محاصره نظامی فرزند عاشورا هستیم.

وی با اشاره به اینکه به برکت ۸ سال دفاع مقدس توانستیم بیش از ۴۸ سال در برابر دشمن مقاومت کنیم افزود: در جنگ دوازده روزه ما غافل گیر نشدیم بلکه حاج قاسم به ما یاد داد که همیشه بیدار باشیم.

سردار اهوازیان تصریح کرد: تا قبل جنگ دوازده روزه آمریکا گزینه روی میز را مطرح می‌کرد اما در طول این ۶ ماه اخیر حرفی از گزینه مطرح نکرد و به جنگ نرم روی آورده است.

وی بیان کرد: یک عده در داخل کشور به پای روی اقتصاد گذاشته‌اند اما به فرمایش رهبر که از رئیس جمهور دفاع کنید ما نیز از این دموکراسی خود دفاع خواهیم کرد

سردار اهوازیان با اشاره به اینکه یک عده مواجب از دشمن گرفته‌اند تا به بیت المال آتش بزنند هم پیمان نشوید اضافه کرد: ما صاحبدلان انقلاب هستیم و ایران برای همه ما هست و باید پیش مرگ کشور شد.

فرمانده دفاع مقدس با بیان اینکه در جنگ دوازده روزه بیش از ۱۲۵ جنگنده برای نابودی وارد ایران شد اما هیچ کشوری حامی ما نبود افزود: بواسطه دستاوردهای خودمان پهباد های اسرائیلی را نابود کردیم ما راهی جز قوی شدن را نداریم.

وی خاطر نشان کرد: در این جنگ دوازده روزه بیش از ۶۰۰ پاسدار و۱۰۰ پلیس که از کشور دفاع می‌کردند به شهادت رسیدند مملکت برای همه ما است و باید حامی کشور بود.

سردار اهوازیان اضافه کرد: در جنگ روزه بیش از ۵۰۰ هزار اسرائیلی به صورت غیر قانونی از کشور خودشان به سمت قبری فرار کردند اما شهدای ما امنیت ملی رابرای ما به ارمغان آوردند.

این فرمانده دفاع مقدس با بیان اینکه اسرائیل با سه میلیون صهیون در حال جنگ با ما بود، گفت: ما شش میلیون بسیجی آموزش دیده در کشور داریم و مردم ما اهل شهید و شهادت هستند.

وی با تاکید بر اینکه حاج قاسم یک مکتب است شهید نیست ادامه: وی یک دیپلمات برجسته جهانی بود که هیچوقت در طول سال‌ها حق مأموریت نگرفت که می‌گفت من برای جهاد آمده‌ام.

سردار اهوازیان گفت: ایران سرزمین شیران است اجازه نخواهیم داد که شغالان وارد جنگ با کشور شوند.