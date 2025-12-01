اهوازیان: توان موشکی ایران بازدارنده و تعیین کننده در معادلات است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالفتاح اهوازیان پیش از ظهر دوشنبه در مراسم سالگرد تدفین شهید گمنام در مخابرات استان مازندران با اشاره به نقش نیروهای بسیجی و جهادی در جنگ اخیر، گفت: تجربه ۱۲ روزه ثابت کرد که ماهیت جنگ‌های آینده بر پایه توان موشکی است و فاصله جغرافیایی دیگر مانع مقابله با تهدیدات نخواهد بود.

سردار اهوازیان در این مراسم با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدا، به حضور فرزندان شهدا و نیروهای بسیجی در مجموعه‌های مختلف کشور اشاره کرد و گفت: بخش مهمی از ظرفیت‌های صنعتی، دفاعی و سازمانی کشور امروز به برکت حضور جوانان مؤمن و متخصص شکل گرفته و این توان در هیچ دوره‌ای مشابه نداشته است.

وی با تأکید بر اینکه حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد مجموعه‌های فعال کشور از نیروهای بسیجی بهره‌مند هستند، افزود: این حضور مردمی و جهادی، ستون اصلی توان دفاعی و مقاومت کشور است.

سردار اهوازیان با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر، آن را نمونه‌ای بی‌سابقه در تاریخ توصیف کرد و گفت: فاصله جغرافیایی میان ایران و دشمن در این نبرد حدود ۱۲۰۰ کیلومتر بود و با این حال واکنش‌های عملیاتی جمهوری اسلامی ایران بلافاصله و با دقت بالا انجام شد.

به گفته وی، این ویژگی باعث شده این نبرد در ادبیات دفاعی به عنوان جنگ گرم شناخته شود.

وی با بیان اینکه پاسخ‌های ایران در این جنگ ظرف دو تا ۱۰ ساعت انجام می‌شد، افزود تجربه دفاع مقدس نیز نشان داده بود که دشمن با حملات سنگین موشکی شهرهایی مانند دزفول را هدف قرار می‌داد اما امروز معادلات کاملاً تغییر کرده و قدرت بازدارندگی ایران به سطحی رسیده که دشمن توان تداوم حملات را ندارد.

سردار اهوازیان با اشاره به تحلیل‌های جهانی درباره جنگ اخیر گفت: این نبرد ثابت کرد دوران جنگ‌های صرفاً هوایی گذشته و ساختار آینده نبردها بر پایه توان موشکی و افزایش برد و دقت آن است.

وی افزود: دکترین دفاعی ایران نیز بر همین اساس شکل گرفته است.

مشاور فرمانده نیروی قدس سپاه جنگ ۱۲ روزه را نخستین تجربه‌ای دانست که تقریباً همه قدرت‌های جهانی موضعی واحد در حمایت از دشمن اتخاذ کرده بودند، و افزود: اما به‌رغم فشار سیاسی و تبلیغاتی، مردم ایران با همبستگی کامل در صحنه حضور داشتند و برخی مناطق کشور در همان روزها با مشارکت مردمی و آمادگی دفاعی مثال‌زدنی مواجه بودند.

سردار اهوازیان با اشاره به سختی‌های آن مقطع و فداکاری نیروهای نظامی و جهادی گفت: بسیاری از رزمندگان حتی فرصت بازگشت به خانواده را نداشتند و شبانه‌روز در میدان حاضر بودند.

وی در توصیف این ایثارگری‌ها به معنویت و روحیه عاشورایی رزمندگان اشاره کرد و افزود: مقاومت امروز ریشه در همان فرهنگ دارد.

وی در پایان تأکید کرد: توان موشکی ایران حاصل سال‌ها تلاش، مجاهدت و تربیت نیروهای متخصص است و تجربه جنگ اخیر بار دیگر نشان داد این قدرت نه‌تنها بازدارنده، بلکه تعیین‌کننده در معادلات منطقه‌ای است.