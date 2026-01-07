بررسی «سیاست های کلی نظام پولی و بانکی» در مجمع تشخیص

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه روز چهارشنبه ۱۷ دی ماه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور رؤسای قوه مجریه و قضائیه، معاون اول رئیس جمهور، دبیر شورای عالی امنیت ملی، وزیر اقتصاد و دارایی، معاون رئیس کل بانک مرکزی، و اکثریت اعضای مجمع تشخیص برگزار شد.

در ابتدای این جلسه بررسی «پیش نویس سیاست‌های کلی نظام پولی و بانکی» ارجاعی از سوی مقام معظم رهبری برای اخذ نظر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام که شامل ۱۲ بند در مباحث مختلف پول و بانک است در دستور کار جلسه مجمع تشخیص مصلحت قرار گرفت.

بر این اساس پس از قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی مجمع، اعضا به بحث و تبادل نظر پرداختند و مقرر شد بند اول این سیاست‌ها که به «حکمرانی پول ملی (ریال)، حفظ ارزش آن و مهار تورم اختصاص داشت، برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجمع ارجاع شود.

در ادامه این جلسه حسب درخواست اعضا وضعیت اقتصادی کشور و طرح جدید دولت برای یکسان سازی نرخ ارز و تأمین معیشت مردم مورد بحث قرار گرفت، دکتر عارف معاون اول رئیس جمهور جزئیات این طرح را برای اعضای مجمع تشخیص تشریح کرد.

بنابراین گزارش، اعضای مجمع به بحث و تبادل نظر در مورد این طرح و راهکارهای دولت برای حفظ قدرت خرید و حفاظت از معیشت مردم پرداختند و سپس رئیس جمهور محترم و وزیر محترم اقتصاد و دارایی به ابهامات و سوالات اعضای مجمع پاسخ دادند.